Hvad der startede som høj musik fra et kolonihavehus endte med, at politiet gjorde et narko- og våbenfund i haveforeningen Maglehøj. Billedet er fra en anden haveforening i Roskilde. Foto: Hans-Jørgen Johansen

»Hvidt stof på et spejl« fangede politiets øje: Kokain- og våbenbule afsløret

Det startede blot med for høj musik, som en politipatrulje kørte til kolonihaveforeningen Maglehøj for at tage sige af søndag eftermiddag. Men da betjentene tog kontakt til kolonihavehusets beboer gennem en åben terrassedør, fik de øje på noget hvidt stof på et spejle på sofabordet, og det fik dem til at tænke mindre på musikken og ransage huset.