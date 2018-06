Afstemningsresultatet må mane til eftertanke, siger formanden for Roskilde Lærerforening, Tina Svarre Hasselager. Foto: Kenn Tomsen Foto: Kenn Thomsen

Hver tredje lærer i Roskilde stemte nej

Roskilde - 05. juni 2018

Lærerne i Roskilde er blandt de mindst begejstrede for den overenskomst, der nu er vedtaget endeligt.

På landsplan resulterede urafstemningen i, at tre ud af fire - 74,6 procent - stemte ja til den aftale, der under stor mediebevågenhed blev forhandlet på plads i Forligsinstitutionen. I Roskilde, derimod, var det kun to ud af tre - 66,2 procent - der stemte ja for overenskomsten. 33,8 stemte nej, endda med en stemmeprocent på 81,1 procent. I landet som helhed stemte 77,8 procent.

Dermed er lærerne i Roskilde blandt de allermest utilfredse i hele landet. Kun i seks andre steder var nejprocenten større.

- Vi har selvfølgelig gransket resultaterne for at finde ud af, hvordan det kan være, at så mange har stemt nej, og vi er kommet frem til, at det må have en sammenhæng med den manglende vilje i byrådet til at lave en aftale om vores arbejdsforhold. Jeg tror godt, man kan sige, at lærerne i afstemningen også har sendt et politisk signal, siger formanden for Roskilde Lærerforening, Tina Svarre Hasselager.

Formodningen om, at lærerne ikke kun har forholdt sig til overenskomsten, men til deres arbejdsvilkår generelt, støttes ifølge formanden af et mønster, der er observeret i de lokale afstemningsresultater.

- Vi kan se, at hvor der er ordnede forhold med en aftale og en god dialog med kommunen, dér er der generelt en noget lavere nejprocent, siger hun.

Roskilde Lærerforening har inviteret borgmesteren til »en ny start« med henblik på at få forhandlet en aftale på plads, og Tina Svarre Hasselager er også blevet inviteret tilbage. Derfor håber hun fortsat, at det vil lykkes at nå et resultat.

- Det her afstemningsresultat må mane til eftertanke. Vi er altid klar til at forhandle, hvis byrådet vil gå positivt ind i det. Og alene dét, at lærerne ude på arbejdspladserne får nogle signaler om, at det begynder at gå den rigtige vej, tror jeg, vil give dem større arbejdsglæde, og det vil også hjælpe på rekrutteringen, siger Tina Svarre Hasselager.