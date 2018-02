Hver fjerde tog forsvinder fra Roskilde

Også togforbindelserne til Næstved og Jylland bliver forværret. Eneste fordel for Roskilde er, at togforbindelsen til Kastrup bliver genoprettet i 2027.

Roskilde Kommune stiller sig meget kritisk over for trafikplanen i det høringssvar, byrådet skal vedtage på sit næste møde. Her vil diskussionen gå på muligheden for S-tog til Roskilde, som Venstre og Dansk Folkeparti mener, at man skal lægge sig mere i selen for.