Hver 8. bilist på Køgevej kører for hurtigt

Tirsdag var den parkeret i vejsiden ved Rønøs Alle, hvor den i løbet af seks en halv time - fra tidlig morgen til over middag - målte farten på 2933 biler. 366 af dem kørte hurtigere end de tilladte 50 kilometer i timen. Det svarer til, at hver ottende bil blev blitzet.

47 bilister kørte så hurtigt, at de får et klip i kørekortet, og fem kan se frem til en betinget frakendelse af kørekortet, fordi de kørte hurtigere end 80 kilometer i timen og dermed overskred fartgrænsen med mere end 60 procent.

Også i december var politiet ude med ATK-udstyret på Køgevej. På flere målinger, der strakte sig over tre dage, blev farten dengang målt på 17.142 biler. 684 af dem blev blitzet. Med andre ord trådte 9,5 procent af bilisterne for hårdt på speederen, og den dag, hvor der var kortest mellem fartbøllerne, var det hver syvende bilist, der kørte for hurtigt.

Fartmålingen på Køgevej var et led i Operation Speed, som finder sted i denne uge over hele Europa. Der skulle med andre ord være gode chancer for passere en fotovogn også i de kommende dage, hvis man skal ud at køre.