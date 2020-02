DSB vil gerne lave aktiviteter på Roskilde Station og søger personer, som har idéer til projekter. Foto: Britt Nielsen

Hvem vil skabe oplevelser på Roskilde Station?

Roskilde - 13. februar 2020 kl. 17:37

Roskilde Station er en af de stationer, hvor DSB søger personer, som vil stå for projekter, der kan søsættes på stationerne.

- Vi vil gerne i kontakt med lokale ildsjæle, der ønsker at lave et event eller måske drive en mindre virksomhed fra vores stationer. For eksempel kunne det være fantastisk, hvis en lokal skrædder rykkede sin virksomhed ned på stationen hver onsdag, og så kunne vores kunder få syet bukserne ind, mens de er på arbejde. En koncert med det lokale kor eller en dygtig saxofonist vil også være skønt, siger Aske Wieth-Knudsen, underdirektør i DSB, og tilføjer:

- I Roskilde går vi efter gode oplevelser for kunderne. Stationen ligger så tæt på centrum, at servicefunktioner ikke er aktuelle her. Men koncerter og andre events er oplagte til Roskilde Station. Måske noget, der lægger sig op ad kommunens skarpe fokus på bæredygtighed.

Projekterne skal være noget, der enten giver en god oplevelse eller gør hverdagen lettere for de togrejsende. De skal kunne realiseres uden det store besvær, med begrænset involvering af DSB og uden at genere de rejsende. Desuden skal projekterne kunne gennemføres uden at udgøre en sikkerhedsmæssig risiko.

Som udgangspunkt skal projekterne kunne holdes på de offentligt tilgængelige områder på stationerne, men i nogle tilfælde vil der være mulighed for at låne tomme udlejningslokaler til en pop-up event. Hvis man har en idé eller et projekt, som man ønsker at gennemføre på en station, så send en e-mail til oplevelsesstationen@dsb.dk