Hvem skal betale?: I Vejle betalte forsyningen for sluse og pumper

Roskilde - 02. oktober 2019 kl. 06:25 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når nu beboerne i Vejle kan få betalt et sluse/dæmnings-projekt over deres forsyningsafgiften, hvorfor er det så, at det samme ikke kan lade sig gøre for beboerne i Jyllinge Nordmark? Det spørgsmål optager beboer i Jyllinge Nordmark, Anne Jensen, i stor stil.

DAGBLADET har talt med folk i Vejle, både i Vejle Kommune og i forsyningsselskabet Vejle Spildevand om deres projekt og argumentet for, at alle i Vejle kom til at betale via deres forsyningsafgifter. Og forklaringen på, at det ikke er de enkelte borgere, der får glæde af projektet i Vejle, som skal betale, er ganske enkel.

- Hos os kunne Vejle Spildevand betale for projektet, fordi vi havde to muligheder her i byen. Vi kunne renovere fælleskloarkerede områder for 100 millioner kroner, eller vi kunne bygge en sluse med tilhørende pumpe for 35 millioner kroner. Der er Vejle Spildevand forpligtiget til at betale for den billigste løsning, siger Annette Bonde, højtvandsvagt i Vejle Kommune.

Spildevandsselskaber kan som udgangspunkt ikke finansiere kystsikring. Men måske det alligevel bliver udfordret, om ikke oplandskommunerne skal betale for sikringen, som jo også sikre Jyllinge Nordmark mod vand fra Værebro Å.

På torsdag den 3. oktober klokken 19 har gruppen Jyllinge For Et Fair Dige indkaldt til et møde på Egedalgård i Veksø, Egedalsvej 9, Veksø. Her kommer advokatfirmaet HjulmandKaptain og fortæller, hvordan de ser borgernes muligheder.

- Mødet handler om, hvad vi som grundejere kan gøre for at få kommunalbestyrelsen til at lave en ny betalingsfordeling. Hvis vi efter mødet danner en forening, vil advokatfirmaet repræsentere os medlemmer fremadrettet, siger Anne Jensen fra Jyllinge For Et Fair Dige.

Hun understreger, at gruppen ikke er imod diger, sluse og pumper, men gerne vil sikre, at betalingen deles mellem dem, som får gavn af projektet.

