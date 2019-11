I hele november er det muligt at komme med forslag til, hvad de nye fælleshus for kulturhus, bibliotek, borgerservice og arkiv i Viby skal hedde. lllustration: Primus Arkitekter, Sted Landskab og Christensen og co.

Hvad skal huset hedde?

Roskilde - 01. november 2019 kl. 06:16 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Viby skal have et nyt fælleshus for kulturhus, bibliotek, borgerservice og arkiv. Arkitekttegningerne er klar, og nedrivning af bygningerne på CosmosGrunden er i gang. Byggeriet af det 1400 kvadratmeter store fælleshus forventes at være færdigt i efteråret 2021, men hvad skal det hedde?

Projektgruppen for husets aktører (Viby Bibliotek, Ramsøegnens lokalhistoriske arkiv og KulturCosmos) inviterer alle til at komme med forslag i hele november. Der er udarbejdet en skabelon for, hvordan navnet skal findes. Skabelonen beskriver, at huset skal have et samlende navn, som henviser til stedet samlet set. Undertitel til husets navn bliver: Kulturhus * Bibliotek * Borgerservice * Arkiv, så det er tydeligt, hvilke funktioner stedet rummer.

Det muliggør desuden, at det samlende navn kan have en mere abstrakt karakter eller blot være noget, som egner sig godt i daglig tale. Lokalerne inde i huset skal desuden have historiske referencer - og gerne i sammenhæng med hinanden og det overordnede navn.

Det er tilladt at komme med mere end et forslag, og de kan indsendes via roskildebib.dk og KulturCosmos.dk. Der er også mulighed for at udfylde forslaget på papir og lægge det i en postkasse på Viby Bibliotek. Der er ikke tale om en konkurrence, så der uddeles ingen præmier og kåres heller ikke en vinder.

