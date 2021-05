Hvad skal du i weekenden: Landsby klar til kæmpe loppemarked

Marie Kielberg Kiens er kvinden bag det store loppemarked som er på vej i Gundsømagle i weekenden hvor over 100 familier deltager med stande hjemme i egne indkørsler og udhuse.

Roskilde - 26. maj 2021 kl. 16:33 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Loppemarkeder med tusindvis af mennesker samlet er ikke lige det sikreste i en coronatid, så hvad gør man så?

I Gundsømagle har Marie Kielberg Kiens tyvstjålet en god ide. Det er blevet til en weekend, den kommende weekend den 29. og 30. maj, hvor mere end 100 husstande holder loppemarked sammen, men hver for sig.

- Jeg ved ikke, hvad jeg havde håbet på, men at vi nu har 105 tilmeldte husstande, synes jeg, er ganske imponerende. Det er vel ikke under 20 procent af byen, som bakker op om det her, siger Marie Kielberg Kiens.

Marie Kielberg Kiens har boet de sidste syv år i Gundsømagle, og med rødder i Sønderjylland er hun ikke bleg for, at indrømme, at krejlergenet stikker dybt.

- Vi lader alt for meget godt gå til spilde. Det må vi lave om på. Det er vel egentlig min motivation for at lufte ideen om, at vi kunne loppe på denne måde, siger hun..

Nu går hun mest og spændt på weekenden.

- Jeg håber på godt vejr og en masse med godt humør og lyst til at handle. Det er meget bredt, hvad man kan købe, og vi har på facebook oprettet et kort, så man kan se, hvem der vil være med.

Marie Kielberg Kiens håber på, at loppemarkedet måske kan blev en tilbagevendende begivenhed.

- Hvorfor ikke? Hvis det går godt, og folk er glade for det, siger hun og røber, at hun godt kunne tænke sig at åbne en genbrugsbutik, fordi vi samlet set skal til at forbruge færre nye ting.

- Det gælder vel mere og mere om, at vi forbruger noget, som allerede er blevet produceret. Det kan vi blive bedre til, og et loppemarked er da en fin måde at hjælpe til med det på, siger hun.

Der loppes i Gundsømagle lørdag og søndag mellem 10 og 16. Enkelte husstande er kun med den ene af dagene, men langt de fleste er med begge dage.