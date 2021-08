Se billedserie - Jeg synes, vi kan gøre grin med alt, og jeg er bekymret over den udvikling, vores samfund er ved at tage, hvor noget bliver censureret ud af humoren, for humoren er en ventil, der kan tage trykket af de skarpe debatter, vi ser i samfundet, siger Brian Lykke. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Hvad satan laver fire standupkomikere i Hvedstrup? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Hvad satan laver fire standupkomikere i Hvedstrup?

Roskilde - 28. august 2021 kl. 14:13 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Hvad har Brian Lykke, Brian Mørk, Thomas Warberg og Marc Le Fêvre til fælles med Lasse Rimmer, Lars Hjortshøj og Andreas Bo?

Læs også: Onkel Reje bryder med konventionerne

Det lyder som begyndelsen på en joke, og det er det måske lige, hvad det er.

De har nemlig alle optrådt i Hvedstrup - i flækken mellem Herringløse og Ågerup. I præstegårdens lade, som bruges til som byens forsamlingshus.

Showet kalder de for Comedy Søndag. Alle indtægterne går til Folkekirkens Nødhjælp. Fem år i træk er det blevet til 35.000-40.000 støttekroner hvert år, og i mrgen gør de det igen.

Præsten undgår man ikke Brian Lykke har taget skridtet videre end de andre prominente navne. Han flyttede faktisk til Hvedstrup, og det var formentlig årsagen til, at Comedy Søndag blev skabt.

Folk i Hvedstrup og omegn ved, at får man taget et par overnatninger inden for byskiltet, så skal man være umanerlig dygtig for ikke på et tidspunkt at løbe ind i byens sognepræst Kristian Gylling.

- Da jeg flyttede til Hvedstrup, fik vi ret hurtig ny nabo, og vi blev inviteret over til en øl en aften. Der var Kristian. Vi fik helt sikkert blandet de øl med noget rom. Da Kristian gik hjem, lidt sent, råbte han lige så højt, han kunne: »Halleluja!« Der tænkte jeg: »Dér er sgu en præst, som kan noget!« Det blev starten på et venskab og på Comedy Søndag, fortæller Brian Lykke.

Og det er det venskab, som altså har ført ti, at præsten i morgen for sjette gang lægger lade til den profssionelle galskab.

Flyttede til idyllen Brian Lykke og familien flyttede til Hvedstrup i 2015.

- Vores familie har flyttet en del rundt. Min kone og jeg vil gerne nå at prøve forskellige ting her i livet. En af dem var stråtækt idyl på landet, og vi vidste, at det måtte vi hellere gøre, inden børnene blev for store og begyndte at brokke sig over en tur på landet. Vi er flyttet igen. Vores ældste datter kom hjem fra efterskole, og var sådan lidt »Det er fint, at I gider bo på landet, mor og far, men det skal jeg altså ikke!« husker Brian Lykke - så nu bor familien på Vesterbro.

Søndag er han tilbage i landsbyidyllen, og han har Brian Mørk, Thomas Warberg og Marc Le Fêvre med til Comedy Søndag, som er helt og særdeles udsolgt med 180 gæster.

Gør grin med alt En del af aftenen er impro-comedy.

- Det skal sådan en aften være. Jeg kan huske, at Andreas Bo brugte lang tid på at være meget forundret over at havne så langt uden for København, så tæt på København. Men vi gør jo grin med alt muligt. Vi har 100 procent Kristians velsignelse til at gøre grin med kirken og kristendommen. Jeg synes jo, at man kan lave sjov med alt. Men det er helt tydeligt, at der er sket et skred. Jeg bryder mig personligt ikke om det skred, siger Brian Lykke.

Det skred bemærkede han senest ved et besøg i en børnehave, hvor ungerne elsker Onkel Reje. Brian Lykke spiller med i Onkel Rejes heavyrockband, hvor et af børnehittene har titlen »Av for satan-kirken«.

- Der havde pædagogerne ændret satan til pokker. Det, synes jeg jo, er en form for misforstået censur over for ungerne i et forsøg på ikke at krænke nogen, siger Brian Lykke.

Brian på RUC Før tiden som standupkomiker havde Brian Lykke en karriere som erhvervskonsulent, og han er også uddannet i performance design på RUC.

- Jeg vil ikke sige, at jeg bruger nogen af delen i mit arbejde i dag. Jeg bruger mit liv. Det er jo mit liv og min hverdag, som giver mig inspirationen til at lave det, jeg gør, siger han.

Se mig og andre podcasts Når komikerne søndag er sluppet ud af Hvedstrup, kan Brian Lykke tage hul på et travlt efterår. Han skal medvirke i en film og i en tv-serie. Der kommer også en ny sæson med Krejler Kongen på TV2 Fri, hvor han er holdkaptajn, og så har han gang i to podcasts . Den ene, »Undskyld vi roder«, er radiosatire og har efterhånden oparbejdet 100.000 lyt om ugen og vundet prisen som årets radiosensation. Og så er der den anden om Brian Lykkes last, armbåndsure. Den podcast har titlen »Watch Me«.

- Når jeg har støvsuget og fået smurt leverpostejsmadder til ungerne, laver jeg af og til et afsnit om armbåndsure. Det er min fetich, og det jeg bruger mine sparepenge på, siger han.