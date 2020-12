Hvad sankthansaften i Byparken kan føre til

Det blev dog i det nordlige Island, parret slog sig ned i foråret 1961 efter at være blevet gift. I nærheden af Akureyri, hvorfra Tryggvi Hjaltason stammer, byggede de den gård, de bor i den dag i dag.

Det er også her, Tryggvi indrettede sig eget snedkerværksted, hvor han specialiserede sig i at restaurere gamle trækirker. Gennem årene har han restaureret stribevis af kirker i Island.

I perioden fra 1962 til 1982 fik Birgit og Tryggvi Hjaltason syv børn, de to yngste tvillinger. Seks drenge og en pige blev det til. Med undtagelse af en, der døde i en flyulykke i 2013, lever alle børnene endnu. Dertil består familien af 14 børnebørn og to oldebørn plus en, der er på vej.