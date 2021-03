Anders Andersen er en af de mange, som elsker en tur ud i naturen, men han har også for nylig haft en episode ved Gundsømagle Sø, som han gerne havde været for uden. Han beretter om at blive overfaldet og overfuset af en mand, som bestemt ikke mente, at Anders måtte gå, hvor han gjorde. Foto: Lars Kimer

Hvad må man i naturen?: Anders blev truet med en møggreb

Naturen er eftertragtet, nu hvor der ikke er så meget andet at tage sig til. Men det er ikke altid, at der kommer en god oplevelse ud af at tage på besøg ude i det grønne, for hvem har ret til at færdes hvor?

Det er til tider et kompliceret spørgsmål, og nogle gange kommer det til voldsomme episoder mellem de besøgende og lodsejerne for at få afklaret spørgsmålet.