Julemærkefonden har kontor på Julemærkehjemmet Liljeborg i Roskilde, men har brug for mere plads. Det kan de få, efter at Winnie Liljeborg har købt Frederiksborgvej 102 og 104. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Huskøb kan give Julemærkefonden et nyt domicil

Roskilde - 15. april 2020 kl. 05:29 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Julemærkefonden har haft til huse på førstesalen af Julemærkehjemmet Liljeborg på Baldersvej 3 i Roskilde siden sommeren 2017. Lige nu har Julemærkefonden 17 medarbejdere. Der er stadig fint plads til dem i de nuværende lokaler.

- Men vi vil også gerne fremtidssikre, siger Julemærkefondens direktør, Søren Ravn Jensen.

Julemærkefonden vil få brug for mere plads, når fonden fra 2023 skal samle endnu flere midler ind for at kunne dække driften af Julemærkehjemmet Liljeborg. Winnie Liljeborg, som med sin store donation har stået bag opførelsen af julemærkehjemmet, betaler driften indtil da.

Derudover falder salget af julemærker, så fonden skal udvide sine aktiviteter for at få andre indtægter.

Har købt to huse

Samtidig er Julemærkefonden blevet glade for at være i Roskilde, så det har været et ønske at blive i byen og helst i nærheden af Julemærkehjemmet Liljeborg. Der har nu åbnet sig en mulighed for dette som samtidig kan sikre, at der bliver åbnet op for parken og det smukt renoverede Haraldsborg ned mod Frederiksborgvej. Det skyldes, at Liljeborg Ejendomme, ejet af Winnie Liljeborg, har købt de to huse på henholdsvis Frederiksborgvej 102 og 104.

Drømmen og håbet er, at der kan findes en samlet løsning, der kan huse Julemærkefondens administration og fundraising og integrere grundene med parken, skolen og de øvrige ejendomme. Samtidig kan det gøre Julemærkehjemmet Liljeborg mere synligt fra Frederiksborgvej og en grønne kile fra toppen af bakken, hvor Julemærkehjemmet ligger og helt ned til fjorden på den anden side af Frederiksborgvej.

- Jeg har ikke ord for vores taknemmelighed. I Julemærkefonden er vi stolte over Winnie Liljeborgs fortsatte støtte til vores arbejde med udsatte børn i Danmark, og det har en enorm værdi for vores arbejde og vores medarbejdere, at vi kan blive tæt på Julemærkehjemmet Liljeborg og det daglige hjælpearbejde, siger Søren Ravn Jensen.

Da der i øjeblikket er tale om privat beboelse i villaerne, er første skridt et lokalplansarbejde, så arealet kan blive brugt til Julemærkefondens formål. Søren Ravn Jensen forklarer, at det kommende lokalplansarbejde kommer til at bestemme, om de to villaer skal renoveres og ombygges eller rives ned.

Borgmester positiv

Borgmester Tomas Breddam (S) er dog positiv.

- Jeg er rigtig glad for, at Julemærkefonden udvider i Roskilde. Jeg ser frem til arbejdet med at finde den rigtige løsning, så fonden kan forblive tæt på Julemærkehjemmet Liljeborg. Jeg har selv for nyligt været på besøg for at tale om projektet, og der er ingen tvivl om, at der på Liljeborg bliver udrettet små mirakler dagligt til gavn for rigtig mange børn, der har det svært, siger Tomas Breddam.

For at projektet kan blive til noget, skal en række praktiske forhold i den kommende tid afklares og godkendes hos forskellige myndigheder, lokalsamfund og naboer.

- Planerne bliver jo ikke realiseret foreløbig. Der går nok to-tre år, før vi er færdige, siger Søren Ravn Jensen, som endnu ikke kan give et bud på, hvor mange medarbejdere det nye domicil skal have plads til.

