Husker du...?

9. januar: De frivillige i Roskilde Skiklub brugte næsten to døgn på at forberede skibakken til skiløb, da der blev tilstrækkelig hård frost til at lave kunstig sne. Det benyttede omkring 1100 til at komme ud og nyde skisportens glæder. Derefter satte tøvejret ind, og årets anden weekend skulle vise sig at være den eneste i hele året, hvor der kunne løbes på ski i Hedeland. Foto: Kim Rasmussen