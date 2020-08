Se billedserie Boblehallen var i 15 år Vibys hal, og hvis man ser bort fra gymnastiksalen på Peder Syv Skolen også byens første hal. Det var først med den, at håndbold voksede sig stor i byen.

Husker du, da boblen brast?

Roskilde - 29. august 2020 kl. 14:09 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Boede man i Viby og omegn i 1978, så er der en begivenhed, man godt kan huske. Det var da byens idrætshal, boblehallen, tabte pusten og dermed skvattede sammen, noget som skete igen en del år senere, og som blev enden på »boblen«.

I mange, mange år havde man nemlig en oppustelig hal i Viby. Det var, hvad der var mulighed for at finde penge til i nyligt afdøde borgmester Henry Berg Olsens kommunekasse.

Men hvordan endte Viby med en boblehal? En af dem, som var med til at få hallen etableret, var Gert Thomsen, som igennem mange år har haft et utal af poster i Viby IF. Blandt andet skrev han i mange år »Skulderbladet«, idrætsforeningens eget blad.

Gert Thomsen flyttede til Viby i 1969, og han fik et godt råd af Åge, en af de andre tilflyttere i nybyggeriet på Kløvervej i den sydlige ende af Parkvejen: »Meld dig ind i idrætsforeningen, hvis du vil kende byen«.

25 øre for et varmt bad - Jeg var lidt lunken ved idéen. Sidst jeg havde spillet fodbold var, da jeg brækkede benet, så jeg skulle sgu ikke dyrke noget sport. Men Åge holdt ved, der var masser af muligheder for at hjælpe til, husker Gert Thomsen.

I 1971 stod han så med ansvaret for at skrive Viby IF's eget foreningsblad »Skulderbladet«.

Det var en tid, hvor Viby stod med et relativt lille idrætsanlæg, som lå mellem vejene Rønnealle, Kildevej, Søndergade og Fasanvej. Indgangen til anlægget lå på Fasanvej og i Viby IFs 40 kvadratmeter store klubhus, kunne man for 25 øre få sig et varmt bad. Skulle man på toilettet, var det stadig på et gammeldags lokum.

Billig løsning Folkene i idrætsforeningen fik øje på arealerne på Lindevej som egnede som klubbens nye lokalitet. Viby IF kunne flytte til Lindevej, og kommunen kunne bygge boliger på den game idrætsplads. Der gik dog indtil 1971, inden der kom gang i anlæggelsen af baner på Lindevej, og det nye topmoderne klubhus på svimlende 450 kvadratmeter blev bygget med frivillig arbejdskraft.

Baner og klubhus blev taget i brug i 1973, og blandt andre Knud Lundberg var i byen for at spille en opvisningskamp på et Allstarshold mod Vibys bedste.

- Det var jo fint, men der opstod hurtigt et pres for at få en hal, blandt andet for at få udviklet håndbolden. Så vi var en gruppe, som tog til Hvalsø og så på en boblehal. Vi vidste, det skulle være billigt, hvis det også skulle gå hurtigt og glide ned hos Henry Berg Olsen oppe på borgmesterkontoret, griner Gert Thomsen.

- Henry var en god gammeldags bykonge. Han kørte kommunen suverænt. Havde man noget, man ville, så drøftede man det med Henry, og så fandt han en løsning. Men kommunen var ikke så vilde med idéen om en hal i Viby, der var nok ikke penge i kassen, så vi måtte vedtage at optage lån til hallen. Løsningen blev boblehallen til den svimlende sum af 600.000 kroner, husker Gert Thomsen.

Første gang Den 2. marts 1975 stod boblehallen klar til brug.

- Det var planen, at den skulle bruges i maksimalt 10 år, men det blev til langt mere, og hallen blev brugt til mange forskellige ting. Vi holdt nogle gode fester i den hal, men det viste sig allerede ved den første fest, at det grønne gulv ikke kunne klare trykket fra de tynde stoleben, og det gav huller i halguvlet, så vi måtte dække gulvet til, når vi holdt fester, fortæller Gert Thomsen.

Noget andet, som boblehallen var berygtet for, var, når der skulle spilles badminton. Hallen skulle jo holdes svævende ved at blæse den op til 1,3 atmosfære. Det gav en bevægelig luft i hallen, og dermed var den ikke videre egnet til badminton.

- Den satte fut i håndbold i Viby, og fodbolden fik også bedre betingelser, siger Gert Thomsen.

Men i 1978 gik luften af »ballonen« første gang. Hallen skvattede sammen en lørdag, og der lå hallen så og lignede en punkteret hoppepude.

- Det var ventilatoren, som gav op. Vi fik først luft i hallen om mandagen, og den havde faktisk taget forbløffende lidt skade, husker Gert Thomsen.

Solgte anparter Det var tanken at boblehallen skulle holde omkring 10 år. Men i 1985, hvor det burde være ved at være slut, var der stadig ikke lyst i kommunalbestyrelsen til at investere i en ny hal, så frivillige gik i gang med at sælge andelsbeviser a 1000 kroner stykket, og i alt 425 forskellige personer og virksomheder endte med at købe 1145 andele.

Cirka samtidig skvattede hallen sammen for anden gang og synliggjorde, at pusten nok var ved at være gået af »boblen«. Der skulle dog gå helt frem til december 1990, inden Vibys nuværende haller var en realitet. I år 2000 blev hallerne så endelig kommunaliseret ved en overdragelse til kommunen.

På det tidspunkt var Gert Thomsen dog engageret i andre sager i idrætsforeningen.

- Jo, jeg havde da fået tegnet anparter for 300.000 kroner til en svømmehal, men Ramsø Kommune var ikke klar på at bruge penge på en svømmehal, da det trak op til en kommunesammenlægning, og med svømmehalsbyggeriet i Roskilde tvivler jeg på, at det bliver i min tid, vi ser en svømmehal, siger han.

P.t. er Gert Thomsen kasserer i to svømmeklubber, og ingen af dem har en svømmehal. Det er Viby Svømmeklub og Midtsjællands Svømmeklub.