Husker du braget: Dengang lokummet sprang i luften

- Det er ikke bare et kanonslag, der har gjort det her. Det er det alt for voldsomt til, siger Erik Birkestrøm fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Halvdelen af den ene væg lå i en bunke ved siden af bygningen. Håndvasken lå krøllet sammen til ukendelighed ved siden af, og en dør til toilettet var slynget igennem buske, og var landet 15 til 20 meter væk. Det gik voldsomt for sig, da et toilet mandag aften blev sprængt i luften af ukendte gerningsmænd. Eksplosionen skete i Folkeparken i Roskilde.

Krysantemumbombe, der raserede toiletbygningen i Folkeparken, er gået af på under syv sekunder. Det vurderer Michael Gram Larsen fra Tinghøjgård Fyrværkeri lige nord for Jyllinge. Michael Gram Larsen har siden 1982 levet af at lave festfyrværkeri og naturligvis af at sælge krudt til folk til nytår.

- En krysantemumbombe på 8-10 centimeter i diameter har maksimalt indeholdt 375 gram krudt. Men spørgsmålet er hvilket krudt. Det er ikke til at sige, hvor meget knaldkrudt og hvor meget af det krudt, der giver farverne på himlen, der har været i bomben. Det afhænger af, hvilket formål bomben er fabrikeret til. Er det fx en af dem der afslutter et festfyrværkeri - en salutbombe, så kan den være fyldt udelukkende med knaldkrudt, siger han.

For at sætte mængden af krudt lidt i relief, indeholder de største lovlige stykker fyrværkeri solgt til private til nytår 30 gram krudt, der får bomben eller raketten til at flyve til vejrs, to gram krudt til at få den til at eksplodere, og 60 gram stjernekrudt - det krudt, der giver farver på himlen. Altså var der over fire gange så meget krudt i toiletbomben som i det største tilladte fyrværkeri.

Der gik mere end halvandet år før toilettet i Folkeparken igen stod klar til "nye brag". Det var i februar måned 2015.