Se billedserie Egon Christensen, Jyllinges på daværende tidspunkt sidste erhvervsfisker, fangede en sommerdag i juli 2008 en sværdfisk i et af sine garn. Her har han lagt til kaj i Jyllinges gamle industrihavn med fangsten, som desværre var selvdød.

Send til din ven. X Artiklen: Husker du: Egon hev en sværdfisk op af Roskilde Fjord Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Husker du: Egon hev en sværdfisk op af Roskilde Fjord

Roskilde - 26. december 2020 kl. 00:01 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Han havde egentlig bare regnet med at fange nogle ål. Det plejer han jo.

Men i går, torsdag den 31. juli 2008, blev anderledes. Hen under middag nåede Egon Christensen, Jyllinges sidste erhvervsfisker, frem til et af sine bundgarn på modsatte side af fjorden ud for Sønderby.

Og der i nettet lå noget, der bestemt ikke var en ål. Det var heller ikke lige noget, han havde set før.

- I første omgang troede jeg, at det var en sæl eller et marsvin. Dem har man jo hørt om i fjorden før, fortæller Egon Christensen, da DAGBLADET møder ham på den gamle havn i Jyllinge.

Men da først det lange sværd kom til syne, stod det klart, at det var noget lidt mere eksotisk, der var havnet i ålegarnene.

- Da gik det op for mig, at det nok var en sværdfisk, siger han.

Desværre var fisken allerede død.

- Den er flot, en fantastisk fisk. Det er lidt ærgerligt, for den kunne jo have været levende. For mig er det jo kun en bifangst, og når den er død af sig selv, så kan jeg slet ikke bruge den til noget, for det er ikke til at sige, om den er død af sygdom, lyder det fra Egon Christensen.

Sidste fisker Egon Christensen er Jyllinges sidste erhvervsfisker, og han har fisket i fjorden i 34 år.

- Jeg har aldrig set sådan en fisk. Gudskelov var en god ven i nærheden, så ved fælles hjælp fik vi halet den op i båden. Det gav lidt slagside, men så sad vi der og kiggede lidt på fisken, for den er jo flot, fortæller han.

Havnen summer med liv, og de første par hundrede Jyllinge-borgere har allerede været forbi havnen.

- Ja, rygterne går jo hurtigt i vores lille by. Jeg ringede jo hjem til konen og fortalte, hvad jeg havde fanget, så da vi lagde til, var der jo en mindre velkomstkomite, griner Egon Chirstensen.

Big Game-vejning Efter møje og besvær fik Egon og flere af de tilstrømmende slået et reb om halen på fisken og hængt den op i det lille fiskerskur med påskriften Jyllinge Åleeksport.

Fisken blev målt til 2,4 meter, men vægten kniber det lidt mere med.

- Vi har kun en vægt til 50 kilo, og den duer jo ikke. Jeg vil gætte på, at fisken vejer omkring 80 kilo, siger Egon Christensen, mens flere nysgerrige kigger ind for at se dagens samtaleemne. Telefonen ringer, og Egon snakker og kommer grinende retur.

- Det var TV2 Lorry, de kan ikke nå herud, og vi har ikke nogle levende billeder af fisken, så det bliver ikke til noget, fortæller han.

Jørgen Kjær Larsen med målestokken forsøger at finde ud af hvor lang den sværdfisk, som Egon Christensen (t.h.) har hevet op af Roskilde Fjord er.

Det ærgrer nok erhvervsfiskeren lidt, for lidt PR kunne nu ikke skade.

Egon Christensen har flere bud på, hvorfor fisken er havnet i Roskilde Fjord.

- Den kan have været syg, men den kan også have fulgt efter en stime makrel. Vi ser flere og flere makrel i fjorden i disse år.

Hvorfor den overhovedet er havnet i Danmark, tilskriver erhvervsfiskeren klimaforandringer.

- Fjorden bliver varmere, det hører vi jo hele tiden, så det kunne være en årsag.

Hvad nu? Egon Christensen ville gerne have fanget fisken i live, men det havde også givet problemer.

- Den havde nok smadret mit garn fuldstændigt, og den ville jo have været umulig at få ombord i båden, siger han.

Hvad der nu skal ske med fisken er uvist. Her til morgen lå den stadig i skuret på havnen.

- Vi har simpelthen ikke frysemulighed til fisken. Vi prøvede at overtale brugsuddeleren, da han kom forbi (Kresten Haubo fra Kvickly Jyllinge, red.), til at tage den ind og lægge den på køl i en af diskene, så folk kunne se den. Men han turde ikke af hensyn til fødevaremyndighederne. Vi har kontaktet Danmarks Fiskeriundersøgelser, men deres biolog er først tilbage på mandag.

-Det her er det mest eksotiske, men risso delfinen fra sidste forår var nu også sjov. Den fulgte mig tit rundt i fjorden, når jeg var ude at se til mine garn, husker Egon Christensen. Artiklen her blev bragt i DAGBLADET Roskilde den 1. august 2008.