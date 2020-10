Caroline Stokholm Clemmensen har som leder af Kulturcosmos visse kvaler med pladsen for tiden, men om ikke andet gør det koncerterne ekstra intime. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Hurtigt udsolgt: Kulturhus har plads til 20 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hurtigt udsolgt: Kulturhus har plads til 20

Roskilde - 28. oktober 2020 kl. 17:13 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Trods coronaen mangler de bestemt ikke publikum i Kulturcosmos. Folk bakker stadig op om de arrangementer, der er at komme til, men der skal så heller ikke så meget til, før »udsolgt«-skiltet kommer op i Vibys lille kulturhus.

- Vi plejer at kunne have 65, og nu må vi kun have 20 mennesker. Det betyder, at der er udsolgt til alt, siger kulturhusleder Caroline Stokholm Clemmensen.

Kulturcosmos skal flytte sammen med Viby Bibliotek og lokalarkivet i et nyt byggeri, så lige nu er det svært at finde mere plads, og det giver nogle udfordringer.

- Vi er frygtelig pressede på vores plads, for vi er i et så lille hus, at det er svært at få plads til vores læsekreds og forskellige aktiviteter. Der er kun plads til seks personer i de lokaler, vi har til dem, så flere aktiviteter er nødt til at flytte til caféen, hvor vi også har koncerter, og vi bliver nødt til at aflyse flere aktiviteter på grund af smittetrykket, siger kulturhuslederen.

Det til trods forsøger Kulturcosmos stadig at holde gang i så meget som muligt og være synlige med, hvordan man kan komme i huset uden at risikere noget. Det er nu mest de kendte ansigter, der kommer og ikke så mange nye mennesker, der som før stikker hovedet ind for at se, hvad der foregår.

De gennemførte arrangementer er dog vellykkede, både for de få tilskuere og for de optrædende kunstnere.

- For flere har det været første gang, de har været ude at optræde efter nedlukningen, og de var så glade for at komme ud. Vi bryster os i forvejen af vores intimkoncerter, som vi kalder det tætteste, man kommer på en hjemmekoncert, og det understreger vi så ved at sætte antallet ned til 20, siger Caroline Stokholm Clemmensen med et grin, for man må jo se begrænsningerne fra den positive side.

- Folk må ikke en gang gå i baren, så vi byder folk velkommen og henviser dem til deres plads, hvor der så er bordservering. Det er superhyggeligt, så vi prøver at få det bedste ud af det, siger hun.

relaterede artikler

Udsolgte sale trods coronaen 28. oktober 2020 kl. 12:34