Borgere med ukomplicerede høretab har fremover også mulighed for at få hjælp fra Specialcenter Roskilde i stedet for sygehuset i Købe, hvor der p.t. er en ventetid på 76 uger. Foto: Tomas Revsbech

Send til din ven. X Artiklen: Hurtigere vej ud af høretabet for borgerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hurtigere vej ud af høretabet for borgerne

Roskilde - 12. oktober 2019 kl. 11:36 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis hørelsen svigter, kan det i dag tage rigtig lang tid at få et høreapparat. For roskildensere er der en ventetid på 76 uger for at få et høreapparat på sygehuset i Køge, og det er endda nådigt sluppet i forhold til de 120 uger i Slagelse. Nu er der bedring på vej, efter Region Sjælland i budgettet for næste år har afsat 10 millioner kroner til at forkorte ventetiden.

Læs også: Irene skal vente 90 uger på nyt høreapparat

Det betyder, at borgere med ukomplicerede høretab fremover også kan få hjælp af tre kommunale kommunikationscentre, hvoraf det ene er Specialcenter Roskilde på Elisagårdsvej bag Ro's Torv.

Byrådsmedlem Jette Tjørnelund (V) er formand for specialcenteret, og hun foreslog sidste år, at man også lod de kommunale centre spille ind ud over de godkendte private aktører, som på det tidspunkt fik en fod indenfor. Hendes argument var, at kommunikationscentrene giver større sammenhæng for en gruppe patienter, fordi de i forvejen har audiologer ansat, som derfor både kan afklare høretabet og udlevere apparatet.

Ifølge Jette Tjørnelund tog partifællen Evan Lynnerup forslaget med sig i regionsrådet, hvilket har ført til, at det nu er på vej til at blive realiseret. Venstre kan dog ikke tage æren alene, da der er indgået et meget bredt forlig om budgettet, hvor netop høreapparaterne også var en mærkesag for Dansk Folkeparti.