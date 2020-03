Hvis man ikke har mulighed for at handle eller har brug for anden hjælp, er der hjælp at hente. Både i Jyllinge, Roskilde og Viby er der hastigt facebookgrupper, med borgere, der er klar til at give en hjælpende hånd. Foto: Britt Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Hundredvis af borgere er klar til at hjælpe hinanden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hundredvis af borgere er klar til at hjælpe hinanden

Roskilde - 12. marts 2020 kl. 13:44 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Statsministeren var ikke færdig med at tale til pressemødet onsdag aften, før de første facebook-grupper så dagens lys, hvor borgere står klar til at hjælpe hinanden.

- Jeg lavede gruppen »Jyllinge hjælper hinanden ved Corona.« ved 21-tiden. Inden midnat havde den rundet 500 medlemmer, fortæller Mogens Hallager, som er glad for, at et par kvinder var klar til at være medadministratorer på gruppen.

Jyllingeborgerne står i kø for at hjælpe med alt fra indkøb til børnepasning og praktiske ting.

- Men der er endnu ingen, som har bedt om hjælp, fortæller Mogens Hallager, som allerede onsdag aften havde sine børn i røret, der gerne ville have hjælp til børnepasning.

- Hvad gør en enlig mor, som er sygeplejeske og ikke har nogle muligheder i nærheden. Der er flere i gruppen, som har sagt, at de godt kan tage et par børn mere, siger Mogens Hallager og oplyser, at der i gruppen bliver gjort meget ud af, at det er i orden at bede om hjælp.

- Det er vigtigt, at folk råber op, siger Mogens Hallager, som håber, han kan lukke gruppen igen om en måned.

I Viby har Birgit Povlsen startet en tråd under facebook-gruppen »4130 Viby Sjælland«, hvor lokale borgere kan melde sig til at hjælpe med indkøb til ældre og svækkede i Viby, som har brug for at blive hjemme. Flere end 115 har trykket »synes godt om« til det opslag, og flere har allerede meldt sig til at hjælpe.

I selve Roskilde er der blandt andet oprettet gruppen »Hjemmekarantæne Roskilde og omegn«. Det er en lukket gruppe, som man altså skal melde sig ind i, hvis man vil hjælpe eller har brug for hjælp. Der er allerede flere end 225 medlemmer.

Derudover er der enkelte personer, som i de lokale Facebook-grupper tilbyder sin hjælp til eksempelvis indkøb.