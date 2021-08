En jæger var "100 procent sikker" på, at han skød en ræv - men det var en hund. Modelfoto: Mik Foto: Foto: Christian Mikkelsen(Mik)

Hundelufter i panik: Pludselig var hendes hund blevet skudt i hovedet

Roskilde - 24. august 2021 kl. 12:32 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Det var en professionel og erfaren jæger, der en mandag i januar stod op længe før daggry for at passe sit arbejde. Han lever af jagt og tog ud til et af de områder, hvor han løbende regulerer bestanden af dyr, og denne dag var det især krager og skader, han gik efter, da han tog haglgeværet overskulderen og begav sig i retning af sit skydeskjul.

Lidt efter kom en hund strejfende ind i samme område. Dens ejer var ude at lufte både den og den anden hund, hun har, og selv om hun godt vidste, at hunde egentlig skulle føres i snor, lod hun dem løbe frit i det område, som hun mente tilhørte Nationalparken Skjoldungernes Land, men som faktisk var en del af en privat ejendom.

Fra sit skjul spejdede jægeren efter skader og krager, men der var ingen. Men i daggryet hørte han en fasankok gokke. Han tænkte, at det nok var en ræv, der havde fået den til det, og fordi han tidligere flere gange havde set en ræv med skab netop i dét område, blev han ekstra opmærksom. Og dér, 10-15 meter væk, så han det, der i hans øjne var en ræv, så han affyrede et skud og ramte dyret, der gav et vræl fra sig.

Tøvede Men noget var galt. Det blev han klar over umiddelbart efter, for en ræv ville ikke vræle, men lægge sig stille i sårleje. Det overraskede ham, så han tøvede, inden han skød igen, og fordi han tøvede, missede han andet skud, og dyret løb væk.

Jægeren rejste sig fra sit skjul og fulgte dyrets spor - han mente ganske sikkert, at sporene var en rævs - indtil han nåede et skel.

Ikke langt derfra løb en kvinde med en anskudt hund i favnen. To kilometer løb hun - til sin nabo, som er dyrlæge, men som ikke var i stand til at redde hundens liv.

Samme dags formiddag tog kvinden ind til politigården i Roskilde for at anmelde drabet på sin hund.

100 procent sikker Jægeren, som er 37 år og bor i Roskilde-området, akkurat som hundeejeren, havnede i retten, hvor han ville ikke erkende, at han havde overtrådt jagtloven, som forbyder, at jagt drives på en måde, så husdyr kommer til skade. Det var i retten, det beskrevne hændelsesforløb kom frem.

Jægeren, som har haft jagttegn i 20 år, fortalte, at han har set mange ræve gennem årene - han skyder mellem 10 og 15 ræve om året, sagde han - og han var slet ikke i tvivl om, at det var en ræv, han skød den januarmorgen. 100 procent sikker, sagde han. Ræven havde front imod ham, den havde størrelsen og farven, og derfor skød han.

Han erkendte dog, at da han fulgte det spor, der i hans optik helt sikkert var et rævespor, endte det et sted, hvorfra der kun var spor af hund og mennesker videre.

Løb fra skytte Ejeren af den dræbte hund fortalte, at den kom tilbage til hende, var den blevet skudt i hovedet og på venstre side. 100 meter fra hende så hun en fremmed komme gående med et skydevåben. Hun ventede ikke, men løftede det sårede dyr op og løb alt, hvad hun kunne hjemad, men der var ikke noget at gøre, end ikke med hjælp fra naboen, der som nævnt er dyrlæge. Hunden, som hun havde flasket op, døde af de skader, skuddene havde forvoldt.

Hundeejeren havde billeder af den døde hund. Den var et gadekryds af pæn størrelse, rødlig og med sort maske.

Nabostrid Hunden havde tit løbet uden snor - hvilket ifølge hundeejeren havde været årsag til flere skænderier mellem hende selv om den landmand, der ejer det naturområde, hvor jægeren regulerer dyrebestanden. Men den kontrovers mellem hundeejeren og hans arbejdsgiver kendte jægeren ikke noget til, sagde han i retten - og den kom heller ikke til at spille nogen rolle for det resultat, retten kom frem til.

Helt andet hoved Ud fra de fremlagte foto af hunden mente retten, at hundens størrelse og farve nok kunne få den til at ligne en ræv med skab, men samtidig var hovedformen på hunden så markant anderledes, at jægeren burde have undladt at affyre skud, fordi der var stor risiko for, at det ikke var en ræv, men en hund, han skød. At der var opsat skilte, der fortalte, at der ikke måtte være løse hunde i området, ændrede ikke ved, at han skulle have undladt at skyde, fastslog retten, som kendte ham skyldig i overtrædelse af jagtloven.

Straffen blev fastsat til en bøde på 1500 kroner. Dertil kommer, at jægeren blev dømt til at betale erstatning til ejeren af hunden. Erstatningen er på 3000 kroner svarende til den pris, kvinden betalte for hunden, da hun købte den som hvalp.

Dommen får ingen betydning for jægerens mulighed for fortsat at gå på jagt. Han beholder sit jagttegn og kan dermed også fortsætte med at passe sit arbejde.

