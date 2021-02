Der kommer ikke får i folden på Korskilde dette forår og denne sommer. Derfor ser fårelavet ikke noget problem i, at byens borgere bruger folden til hundeluftning, og har man styr på hunden, kan det være uden snor. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Hundeleg med havudsigt i fårefold - i fem måneder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hundeleg med havudsigt i fårefold - i fem måneder

Roskilde - 26. februar 2021 kl. 06:49 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Den enes ulykke kan blive den andens lykke, og i Jyllinge betyder det, at en firbenet må vige og i en periode give plads til en anden.

Fårelavet fra den lokale jagtforening, Jyllinge Holme, sætter i år ikke får ud i dets meget store fold på Korskilde. Det skyldes en parasit, som i sidste ende kan være meget smertefuld for fårene. Fårelavet har fået at vide, at det indtil august ikke må have får på folden, og det giver en ny mulighed til byens hunde.

- Vi kommer ikke til at bruge folden på Korskilde frem til et tidspunkt i august. På den måde håber vi på, at parasitten er sultet ihjel, siger Britta Dujardin fra fårelavet.

Ikke farlig for hunde

Fårelavet har også fået at vide, at parasitten ikke springer på andre dyr.

- Derfor har vi intet imod, at folden kan bruges af områdets hundeluftere. Vi sætter ikke rammerne for, hvordan det skal være. Vil man have sin hund løs i folden, så kan man det. Vi opfordrer dog til, at man kan holde styr på sin hund, så alle kan gå en god oplevelse, siger Britta Dujardin.

Bøn til hundeejerne

Og så har hun en bøn til hundeejerne.

- Vil I ikke godt samle op efter jeres hund? Vi kommer tilbage med fårene i august, og vi vil være kede af at skulle træde varsomt på grund af efterladt hundelort, siger Britta Dujardin.

Fårelavet forventer, at fårene vender tilbage til

Korskilde til august.

- Vi ved ikke helt hvornår, men jeg er sikker på, at hundelufterne godt kan se, at fårene er tilbage i folden, og på det tidspunkt så stopper med at bruge folden til hundeluftning, siger Britta Dujardin.

Færre moderfår

Fårene går lige nu på Spraglehøj og når de har født, bliver de flyttet direkte til Lilleø.

Flokken er i øvrigt reduceret væsentligt fra cirka 35 moderfår til 21.

Det skyldes nedgangen i fødegrundlaget på øen som følge af en stigende bestand af bramgæs, der ikke må reguleres, en problematik som DAGBLADET før har beskrevet.