To røde Ferrari F430 Spider blev i weekenden stjålet fra et leasingfirma i Jyllinge. På billedet, som er taget til et af Børnecancerfondens arrangementer på FDM Sjællandsringen, er det modellen til højre, der er spideren. Foto: Kristian Buchmann

Hundedyre Ferrarier stjålet: - Det lugter langt væk af bestillingsarbejde

Det var langt fra to almindelige biler, der blev stjålet fra leasingfirmaet Bilflex i Jyllinge i løbet af weekenden. Efter at have brudt en bagdør op gik tyvene ind og kørte bort med to røde Ferrari F430 Spider, hvoraf den ene var en specialmodel, der kun er lavet i 500 eksemplarer, så der er ikke just tale om biler, som efterfølgende bliver sat til salg hos DBA.