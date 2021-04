Roskildes nye svømmehal er nu så færdig, at den kan inviterer de første svømmere indenfor. Det bliver svømmere fra de lokale klubber, som får lov at teste så de tekniske systemer kan få et sidste tjek inden der åbnes for andre badegæster. Foto: Kenn Thomsen

Hundedyr svømmehal klar til de første gæster

Roskilde - 17. april 2021 kl. 06:58 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Med nyheden om, at unge under 18 nu igen må træne indendørs op til 25 personer sammen, så ligger det fast, at de første gæster i Roskilde 223 millioner kroner dyre svømmehal kan hoppe i bassinet allerede fra på onsdag.

At de første gæster nu kan lukkes ind for at teste hallen er kommet lidt hovedkulds fordi hallen egentlig har været klar i et stykke tid og bare mangler live-test.

- Vi kommer ikke til at åbne for 749 person, vores maks. For det første må man ikke have så mange inde, og for det andet, så mangler vi at få testet alle vores tekniske systemer. Vi har ventet på at få besøg af nogle gæster, som kan »forurene« vandet, siger Birgitte Rafn Junker, daglig leder af Roskilde Badene.

Hun kalder da heller ikke besøget af gæster for en åbning.

- Vi kalder det for test. Åbningen for alle kommer senere, men vi har kontakt til et par af svømmeklubberne, som gerne vil komme med et par børnehold, som kan prøve hallen af. Det bliver så hurtigt som muligt, men vi har endnu ikke en dato, siger Birgitte Rafn Junker.