Elaheh Peyman Granov er ansat som udviklingschef i den ny turismeorganisation Destination Fjordlandet, der dækker Roskilde, Lejre og Frederikssund kommuner. Foto: Fotograf Inger Ulrich

Hun skal udvikle turismen i Fjordlandet

Roskilde - 14. januar 2021 kl. 16:14 Kontakt redaktionen

Destination Fjordlandet opruster på udviklingsområdet og har ansat Elaheh Peyman Granov som udviklingschef. Hun tiltræder den 1. februar og kommer fra en stilling som Senior Manager in Business Development i Wonderful Copenhagen.

- Vi er rigtig glade for at kunne byde velkommen til Elaheh som udviklingschef for Fjordlandet. Vi er overbeviste om, at Elahehs kvalifikationer kan bringe Fjordlandet til nye højder i tæt samarbejde med vores turismeerhverv og nationalpark. Elaheh er et kendt ansigt i den sjællandske turistbranche og passer rigtig godt ind i Destination Fjordlandet. Hun har flere års erfaring fra blandt andet Wonderful Copenhagen, er en meget dygtig udvikler og har stor erfaring med bæredygtig destinationsudvikling. Jeg glæder mig utrolig meget til, at hun bliver en del af holdet og til, at vi selv og vores aktører og turismeerhverv kan få glæde af hendes viden, sparring og rådgivning, siger Thomas Kær Mahler, direktør for Destination Fjordlandet.

Kæmpe potentiale Destination Fjordlandet har ansvaret for den fælles udvikling og markedsføring af turismen i Frederikssund, Lejre og Roskilde kommuner.

- Jeg glæder mig rigtig meget til at blive en del af den nye organisation og komme ud i Roskilde-, Frederikssund- og Lejre Kommune og møde de mange aktører og turismeerhverv, som udgør destinationen. Jeg ser et kæmpe potentiale i området, som allerede byder på store oplevelser af international karakter. Jeg glæder mig utrolig meget til at være medskaber og katalysator for samarbejde omkring nye innovative indsatser, der kan gøre området endnu mere attraktivt for både gæster og de fastboende borgere, siger Elaheh Peyman Granov.

Base i Roskilde Officielt indtog Destination Fjordlandet deres nye lokaler på Munkebro 2 i Roskilde den 1. januar 2021. Det er også i Roskilde, at Elaheh Peyman Gravnov får sin base, når hun skal være med til at tiltrække endnu flere nationale og internationale turister til Fjordlandet og styrke destinationens sammenhængskraft i alle tre kommuner.

- Vi har som destinationsselskab en vigtig rolle med at understøtte vores turisterhverv i en hård tid, hvor Covid-19 restriktioner har lagt en dæmper på rigtig mange aktiviteter. Forretnings, - og oplevelsesudvikling er vigtigere end nogensinde. Vi har store ambitioner for turismen i Fjordlandet. Vi har en unik beliggenhed tæt på København. Vi kan tilbyde en bred vifte af attraktive oplevelser med afsæt i vores natur, kultur og lokale fødevarer. I de kommende år vil vi lægge meget energi i at styrke oplevelsessammenhænge og mobiliteten i Fjordlandet blandt andet ved at løfte cykelturisme og andre alternative grønne transportløsninger. Vi vil også understøtte og udvikle nye strategiske samarbejder mellem vores aktører, der kan udmønte sig i nye oplevelser, siger Thomas Kær Mahler.

