Heidi Fjelstrup kalder sig selv et fjols for at smide en vaskeægte, men helt ufarlig håndgranat ud som almindelig metalaffald. Foto: Lars Kimer

Send til din ven. X Artiklen: Hun lukkede travl vej: Ja, det var min håndgranat Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hun lukkede travl vej: Ja, det var min håndgranat

Roskilde - 29. december 2019 kl. 06:51 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag formiddag blev slet ikke, som Heidi Fjelstrup havde regnet med. Hun er forfatter og havde netop sat sig til rette i sin seng i hjemmet på Københavnsvej for at skrive på sin kommende bog, da det bankede på ruden. Udenfor stod en lettere panisk skraldemand, og han sagde nogle ord, som fik Heidi til at tænke: »Oh nej, nej, nej!«

- Jeg skriver altid i sengen, det virker super godt. Så bankede det på vinduet. Det var en skraldemand. Vi har lige nu håndværkere, og det har naboen også, så jeg tænkte først, at han gerne ville have flyttet nogle af håndværkerbilerne, så de kunne komme til med skraldebilen. Men det var slet ikke det, han ville. Han sagde: »Please! Fortæl mig, at du ikke har smidt en ægte håndgranat i skraldespanden!« Så blev jeg lidt panisk, for det havde vi jo, fortæller Heidi Fjelstrup. Artiklen her har tidligere i år været brag som en af DAGBLADET Roskildes betalingsartikler. Nu kan du læse den helt gratis.

Sådan destruerer du våben og granater Hvis man ligger inde med gamle granater eller våben, som man med 100 procents sikker ved ikke er farlige, er det mest fornuftige at gøre at tydeliggøre at de er uskadelige, inden man smider dem ud, lyder rådet fra Midt- og Vestsjællands Politi. Er man usikker på, om genstanden er uskadelig, bør man altid ringe og spørge politiet. På Københavnsvej Håndgranaten var faldet ud af skraldespanden, da skraldefolkene skulle tømme familien Fjelstrups spand med metalaffald. Nu lå granaten så på Københavnsvej. Skraldemanden kunne med det samme berette, at han allerede havde tilkaldt politiet, fordi splitten stadig sad i granaten.

- Så fik jeg desværre lige spærret Københavnsvej af i 40 minutter, bare fordi jeg gerne ville gøre det rigtige. Granaten er ægte nok og er jo af metal, så det var da helt naturligt, at vi lagde den i metalaffaldssspanden, da vi havde ryddet op i skuret i weekenden, ikke? griner Heidi Fjelstrup, som her bagefter godt kan se, at det jo var helt skørt, det hun havde foretaget sig.

- Både skraldefolkene og politiet var forbløffende overbærende over for mig, selv om vores tankeløshed førte til alt det kaos, fortæller Heidi Fjelstrup, som under det kaos, der opstod, fik ringet til sin mand Jørn, som kunne fortælle politiet, at han havde haft splitten ude af granaten utallige gange, og at granaten var helt uskadelig.

- Det var også det, jeg kunne fortælle, men det var meget rart at få det bekræftet af andre, så de ikke bare troede, jeg var en skør kone, griner Heidi Fjelstrup.

Hvor kommer den fra? Hun har ikke så meget historie på granaten, som stammer fra hendes far, som nu er så syg, så han ikke kan fortælle yderligere om den. Men hun husker den helt tilbage fra sin barndom.

- Da jeg var lille, opdagede jeg håndgranaten i min fars gamle legetøj. Jeg blev pissebange, men far forsikrede mig om, at den var helt uskadelig, selv om den skam var en ægte håndgranat. Den var nemlig tømt for alt det farlige indeni. Min far er fra 1946, og han legede selv med den som barn, fortæller hun.

Brødre legede med den Gennem årene skiftede håndgranaten plads.

- Nogle gange blev den leget med af mine brødre ude på græsplænen, men mest stod den i forskellige vindueskarme rundt omkring i mit barndomshjem, særligt på min lillebrors værelse. Ad omveje kom den til mit hus for et par år siden, fordi mit barndomshjem blev solgt. Men den endte bare i en kasse i skuret, som min mand og jeg ryddede op i her i weekenden. Og som de gode, miljøbevidste borgere, vi er, smed vi den i den rigtige metalaffaldssorteringsspand. For med årene var granaten jo bare blevet et legetøj i min optik. Jeg glemte helt, at jeg jo selv var blevet pissebange for den engang. Men det blev jeg da lige mindet om, da skraldemanden bankede på. Derefter tænkte jeg nok mest på, hvor stor en bøde jeg mon fik for at være et fjols. Men jeg kan sige, at den form for fjols giver politiet åbenbart ikke bøder, smiler Heidi Fjelstrup.

My Little Pony Da hele episoden var overstået, var det meningen, at Heidi skulle skrive videre på sin næste bog, men det kunne hun ikke samle tankerne om.

- Jeg oversætter også, så jeg brugte resten af dagen på at oversætte My Little Pony. Det kunne jeg lige samle tankerne om!