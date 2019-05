Der er godt nyt til beboerne langs med Værebro Å. Det cirka 200 meter lange hul i beredskabstraceet bliver lukket. Der er opnået enighed mellem kommunen og grundejeren med bestyrelsesrepræsentanter fra grundejerforeningerne som partnere. Foto: Lars Kimer

Hullet bliver lukket: Godt nyt til vand-plaget område

Roskilde - 29. maj 2019 kl. 14:05 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er grund til smil i Jyllinge Nordmark for de mange, som frygter oversvømmelser fra Værebro Å ved Jyllinge Nordmark. For mens kystsikringsprojektet ligger helt dødt, så er der gang i forbedringer af beredskabstraceet, den jordvold som er etableret fra Høgevænget og ud langs med åen, skriver DAGBLADET Roskilde.

Og her er det jo vigtigt at understrege, at der ikke er tale om et dige, men kun en et beredskabstrace og dermed en terrænregulering, som kun Roskilde Kommune skal give tilladelse til.

Det meste af strækningen er jord ejet af grundejerforeningerne på strækningen, men på en enkelt strækning på cirka 200 meter er jorden privat, og derfor kom den ikke med i det projekt som grundejerforeningerne på strækningen satte i søen.

Men det kommer den nu. - Kommunen, repræsentanter fra grundejerforeningerne og grundejeren, Ole Svagin, er nået til enighed om hvordan der kan laves et beredskabstrace på Oles jord. Det er simpelthen en super god nyhed, og jeg tror på, at det kan give lidt mere ro i maven på de folk, som går og er virkelig bekymrede for oversvømmelser fra åen, siger formand for grundejerforeningen Bodshøjgaard, Kim Boddum, som har været en af dem, der har fået talt en løsning på plads.

Kommunen har to uger til at sagsbehandle ansøgningen, som er sendt afsted, dernæst er der fire ugers offentlig høring, før sagen kan være på plads. Derefter skal der køres jord til og traceet etableres.

- Et godt gæt er, at vi kan have det klart til slut august. Det bliver samme entreprenør som lavede resten, der kommer til at stå for opgaven, siger Kim Boddum.

Dermed er det kun et hul på 50 meter omkring Fasanvænget, der ikke er etableret beredskabstrace på. Her ønsker en grundejer ikke at medvirke, og derfor vil der ved forhøjet vandstand skulle lukkes et hul med presenninger, bigbags med sand og sandsække, noget som beboerne på Fasanvænget har prøvet før, og ved hvordan skal gøres.