Se billedserie På dette kort, som Ramsø Kommune har lavet i 2004, er der kun få steder i Viby og Dåstrup, som er skraveret med gråt, hvilket indikerer, at der er tale om private veje og kloakker.

Send til din ven. X Artiklen: Hul i vej sår tvivl om ansvar for kloakker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hul i vej sår tvivl om ansvar for kloakker

Roskilde - 25. november 2017 kl. 06:39 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Ternevej i Viby har et hul i vejen givet anledning til en sag om, hvem der har ansvaret for kloakkerne. Hullet skyldes formentlig, at kloakken trænger til vedligeholdelse.

- Jeg troede, det var en lille sag, som kunne løses hurtigt, siger Michael Andersen, som bor på Ternevej.

Forsyningsselskabet Fors mener, at vejen er privat, og det derfor er grundejerne, som skal vedligeholde kloakkerne. Det siger tinglysningen.

Grundejerne i Grundejerforeningen Birkager, som Ternevej hører under, har fundet breve, som viser, at Ramsø Kommune tog ansvaret for vejene allerede i 1974. Men hverken tinglysning eller deklarationen er blevet ændret.

- Vi gik ind og overtog vejene, og intentionen var, at kloakkerne var en del af vejene, siger Poul Lindor Nielsen (S), som var borgmester i Ramsø Kommune fra 1990 og frem til kommunesammenlægningen.

Sagen kan ende med at danne præcedens og få betydning for mange flere grundejere i Viby og Dåstrup.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i DAGBLADET Roskilde lørdag den 25. november. Du kan købe adgang til at læse hele artiklen - og resten af dagens avis - på linket her: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_buy