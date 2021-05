Økonomiudvalget mødes onsdag til krisemøde for at diskutere, hvad kommunen nu skal gøre, fordi der er opstået et hul på 70 mio. kroner i kommunens økonomi.

Hul i kommunens økonomi på 70 mio.: Besluttede besparelser er ikke udført

Her er en række spareinitiativer, som var besluttet i de to sidste års budgetter, aldrig ført ud i livet. Forklaringen har været, at kommunens folk har været så optaget af at afbøde virkningerne af corona, at man ikke er kommet i gang med at reducere udgifterne på de store driftsområder.