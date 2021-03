Hul i gasledning gav sikkerhedsopbud

En gasledning blev ramt i forbindelse med, at der bliver lagt fiberkabler til internet. Gassivningen betød, at Roskilde Brandvæsen kom til, for det tilfælde at gassen blev antændt. Men der skete ikke noget, og foruden sikkerhedsopbuddet påvirkede gassen ikke beboerne i området.