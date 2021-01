Hovedsponsor bliver i FCR: Julie er en trofast fan

Dermed fuldendes en vellykket uge for den lokale 2. divisionsklub i Rådmandshaven, der nu har fået nye lokale ejere med friske penge, en ny træner og altså fortsat sikkerhed omkring økonomien.

Kærlighed til fodbold

Ejeren af CP Julie Bruun er blevet flasket op med fodbold og har haft kærlighed til spillet, siden hun fulgtes med sin nu afdøde far for at følge Brøndbys kampe.