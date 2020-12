En af de helt store aktiviteter i Jagtforeningen Jyllinge Holme kan være på vej til at gå til grunde på grund af et nyt EU-direktiv, som vil forbyde jagt i Roskilde Fjord. Foto: Mie Neel

Hovedrysten: EU-forslag vil stoppe lystfiskeri og jagt i Natura 2000-områder

Ordene kommer fra formand for Jagtforeningen Jyllinge Holme (JJH), Hans Aare. Han har i en menneskealder gået på jagt og lavet naturbevarelse i Roskilde Fjord. Et nyt EU-forslag kan sætte en stopper for jagten på Roskilde Fjord, faktisk i alle Natura 2000-områder i hele landet, og så vil det lokale engagement forsvinde, er Hans Aares konklusion.

Roskilde Fjord: - Det er mit indtryk, at det her vil ødelægge meget mere, end det gavner.

