Hovedmand i stor bedragerisag dømt

Roskilde - 30. oktober 2019 kl. 11:03 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Igennem to et halvt år blev mindst otte psykisk syge personer fra Roskilde udsat for bedrageri, hvor »venner« charmerede sig ind på dem alene med det formål at narre penge fra dem.

Nu har den sidste af hovedmændene bag bedragerierne fået sin dom. Det er en 25-årig mand fra Jyllinge, som i Retten i Roskilde fik otte måneder fængsel, som blev givet som en tillægsstraf til en dom på fem måneders fængsel, han fik sidste år så fuldstændig tilsvarende forhold.

I samme ombæring blev to andre dømt. Det drejer sig om en 20-årig kvinde og en 26-årig mand. De er begge fra Roskilde og fik begge 60 dages betinget fængsel.

I forvejen er to andre hovedpersoner blevet dømt i samme sagskompleks i begyndelsen af sommerferien. Disse domme lød på fængsel i henholdsvis to år og et år og ni måneder.

Metoden, der blev brugt mod de psykisk syge, varierede lidt fra gang til gang, men fællestrækket var, at man indyndede sig hos de svage personer, for eksempel med hash, ved simpelthen at være selskab for dem, og i visse tilfælde også ved at indgyde dem håb om et kæresteforhold. Senere kunne komme tårevædede historier, som fik de psykisk syge til at udlevere deres dankort, optage lån eller foretage indkøb, typisk af telefoner, som de afleverede til bedragerne. Det kunne eksempelvis være historien om, at en af bedragerne havde fået spærret sit dankort eller var blevet blacklistet, så han skulle have andre til at købe telefoner for sig. Eller historien om, at de kendte nogen, som kunne være behjælpelige med at slette gæld, hvis de bare lige fik de svage personers kontonummer og NEM-id-oplysninger.

I andre tilfælde blev de mere eller mindre truet, og i et enkelt tilfælde blev et kvindeligt offer udsat for ulovlig tvang, idet bedragerne samlede hende op og kørte hende rundt i bil, hvor de truede hende med at voldtage hende, hvorefter de fik hende til at købe telefoner i Telenor i Roskilde og flere telefonforretninger på Fisketorvet for i alt 24.000 kroner.

Flere af de otte, der gik i fælden, kom også til at betale for hundredvis af sms-billetter, som bedragerne benyttede sig af.

Bedragerierne stod på fra foråret 2015 til oktober 2018. Politiets efterforskningen af sagen har været omfattende, og der er undervejs dukket flere sager op, hvilket gjorde sagsbehandlingen kompleks og langvarig. Flere af de øvrige sager er blevet afgjort inden for det seneste par måneder.

Med de seneste domme er mindst seks personer blevet dømt i den store bedragerisag.

