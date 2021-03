En vågen teenager overraskede tre tyve, som havde regnet med, at der ikke var nogen hjemme i huset, de var gået ind i. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Hov! Tyve overrasket af teenager i hjemmeskole

Roskilde - 10. marts 2021 kl. 08:49 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Ved første øjekast kunne det godt se ud til, at der ikke var nogen hjemme i et rækkehus i Ternehaven i Roskilde tirsdag formiddag, så tre personer, der var på udkig efter et sted at begå indbrud, konkluderede, at kysten var klar. Tilmed var de så heldige, at hoveddøren stod åben, så de gik lige ind.

I sin vurdering af situationen tog trioen imidlertid fuldstændig fejl. De havde nemlig ikke taget med i ligningen, at skolerne endnu ikke er genåbnet, så elever i de ældste klasser - i hvert fald lidt endnu - er henvist til at sidde hjemme og modtage fjernundervisning. Og i kælderen sad faktisk sønnen i familien, der bor i huset. Da han hørte larm oppe fra stueetagen, gik han op ad trappen og mødte tre meget overraskede tyveknægte - to i fordelingsgangen og en, der var op vej ud i køkkenet. Men alle tre kom hurtigt på andre tanker og fik pludselig meget travlt med at komme væk. De stormede ud af huset og løb i retning af Universitetsstien - uden at få noget som helst med sig.

Over for politiet har sønnen beskrevet alle tre tyve som cirka 18 år gamle og almindelige af bygning. Den ene så dansk ud, de to andre var udenlandske af udseende. Alle var iført mørkt tøj og handsker, og to af dem havde mærke Nike-sko på.

