Scandic Park Roskilde åbner først for booking af værelser et år i forvejen, også selv om der allerede er rift om værelserne i den uge næste år, hvor Roskilde både kan bryste sig af Roskilde Festival og Tour de France-etapestart. Andre hoteller har åbnet for bookingerne, og Danhostel melder alt optaget til festivalgæster. Foto: Mie Neel

Hoteller giver ikke touren særbehandling

I dag er der 500 dage til, at Tour de France-etapestarten går i Roskilde. Det vil sikkert trække mange mennesker til byen, men de kommer formentlig til at overnatte andre steder.

En rundringning viser, at byens andre hoteller enten venter med at åbne for bookinger, så festivalgæsterne får et lille forspring, eller har åbnet for bookinger efter først-til-mølle-princippet.