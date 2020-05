Hotelkæde indgår samarbejde med Bone's

Roskilde og København bliver de eneste byer på Sjælland, der får glæde af det ny samarbejde mellem restaurantkæden Bone's og hotelkæden Zleep Hotel. Når Bone's på mandag den 18. maj atter åbner størstedelen af sine danske restauranter, går de to aktører i luften med et nyt koncept, hvor alle, der booker et »Zleep loves Bone's«-ophold, får et gavekort til Bone's med i købet.