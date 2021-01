Hvis borgere i Roskilde Kommune har brug for coronaisolation uden for hjemmet, kan kommunen indlogere dem på et hotel i Roskilde. Det er ikke oplyst, hvilket hotel der bliver benyttet, og lige nu gør ingen brug af tilbuddet. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Hotel-isolation er en sjældenhed

Roskilde - 06. januar 2021 kl. 16:03 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Ingen roskildeborgere er lige nu i coronaisolation uden for hjemmet, som kommunerne i sommer blev forpligtet til at tilbyde, hvis man som smittet ikke er i stand til at isolere sig ordentligt i eget hjem.

Kommunen har haft borgere indlogeret på et hotel i byen tidligere. De har dog ikke oplevet problemer med, at de Covid-19-ramte har brudt isolationen, som det har været tilfældet på et hotel i Høje-Taastrup, hvor der sidder borgere fra flere kommuner i coronaisolation.

Ifølge social- og sundhedsdirektør Mette Heidemann har der kun været meget få - en til tre - borgere ad gangen i coronaisolation med kommunens hjælp.

Det meget lave antal coronasmittede, som har brug for isolation uden for hjemmet, har undret kommunen.

Konklusionen har været, at mange ikke har været klar over muligheden, og derfor har der været gjort en ekstra indsats for at informere om det.

Det gælder især i almene boligområder, hvor Roskilde Kommune har haft en del dialog med Boligselskabet Sjælland om at få fortalt, at man kan få betalt et isolationsophold, hvis der ikke er tilstrækkelig plads i hjemmet.

Men eftersom det ikke har øget efterspørgslen, må kommunen gå ud fra, at behovet ikke er der.

