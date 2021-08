Se billedserie Roskilde Privathospital donerer fedt fra fedtsugninger til forskning. Målet er, at prostatakræftpatienter kan kureres for impotens ved hjælp af stamceller fra deres eget fedt. Foto: Roskilde Privathospital

Hospital donerer fedt: Kan kurere impotens

Roskilde - 29. august 2021 kl. 07:31 Kontakt redaktionen

Fedtvæv fra fedtsugninger på Roskilde Privathospital vil fremover blive brugt til forskning i stamceller. Forskning, der kan hjælpe mænd med at få potensen tilbage efter at være blevet opereret for prostatakræft.

Privathospitalet donerer - efter samtykke fra patienterne - fedtvævet til et nyt dansk biotekselskab ved navn Blue Cell Therapeutics.

De arbejder på at bruge kroppens egne fedt-stamceller til at udvikle en behandling til de mænd, der bliver impotente efter en operation for prostatakræft og ikke har effekt af medicinsk behandling.

- På Roskilde Privathospital er vi enormt glade og stolte over at kunne indgå i dette samarbejde. Vi udfører mange fedtsugninger her på klinikken, og i stedet for at lade dette fedt gå til spilde, så kan det nu tjene et større formål, siger hospitalschef Stinne Lassen fra Roskilde Privathospital i en meddelelse til DAGBLADET Roskilde.

- På sigt vil det kunne gøre en fundamental forskel for millioner af mennesker, der lider af impotens. Så jeg håber selvfølgelig, at vores patienter giver samtykke til at donere deres fedtvæv til dette eminente forskningsprojekt, tilføjer hospitalschefen.

Ud til hele verden

Professor og læge Søren P. Sheikh etablerede sidste år Blue Cell Therapeutics med afsæt i banebrydende forskningsprojekter på Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital.

Resultaterne herfra viste, at over halvdelen af mændene med rejsningsbesvær genvandt evnen til at få rejsning efter behandling med stamceller fra deres eget mavefedt.

Selskabet har nu brug for donorfedtvæv for at kunne forske i isolering af specifikke stamceller fra fedtvæv, og det er her Roskilde Privathospital er kommet ind i billedet.

I sidste ende er målet, at hospitaler skal kunne udføre behandlingen i samarbejde med Blue Cell Therapeutics.

Biotekselskabet forventer at kunne hjælpe de første patienter inden for tre-fire år. Deres mål er at udbrede behandlingen over hele verden og øge livskvaliteten for tusindvis af mennesker.