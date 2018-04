48 hollandske ledere fra den offentlige sector brugte torsdag eftermiddag i Roskilde på at prøve Actees læringsspil. Foto: Actee

Send til din ven. X Artiklen: Hollandske ledere fik inspiration hos Actee Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hollandske ledere fik inspiration hos Actee

Roskilde - 20. april 2018 kl. 16:57 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Virksomheden Actee, som har specialiseret sig i at udvikle simuleringsspil til organisationsudvikling og forandringsledelse, fik torsdag fint besøg.

En delegation på 48 hollandske ledere fra den offentlige sector kiggede forbi for at få ny viden om indlæring og prøve et af de spil, Actee har lavet.

De hollandske gæster begyndte med at stå rundt om et fysisk brætspil ude i Actees baggård på Kornerups Vænge midt i Roskilde, hvor direktør Leif Sørensen fortalte dem om spillet, og hvordan det også bruges af flere kommuner i Danmark.

Herefter spillede de selv et læringsspil. De spillede på hver deres mobiltelefon, men i online grupper, hvor opgaven var, at de som leder skulle lede 10 medarbejdere gennem en forandringsproces, der handlede om at implementere et nyt CRM-system.

En af deltagerne, Esther Henzen, teamleder i en borgerserviceafdeling i Holland sagde efterfølgende:

- Jeg tror, at fremtidens læring involverer en øget brug af spil, fordi man lærer bedre, når man spiller.

Spil er sjovt, og når du har det sjovt, lærer du bedre. Det er faktisk filosofien bag Actee. Læringsspillene bliver brugt i 22 lande og har 22.000 slutbrugere.

Den hollandske delegations besøg skete i forbindelse med en tre dage lang tur til Danmark, hvor de 48 ledere også har oplevet den danske måde at lave borgerservice på.

Forskningsprojekt

Actee er netop kommet med i et nyt forskningsprojekt, som Innovationsfonden har kastet penge i. Her skal forskere fra Institut for Mennesker og Teknologi på RUC i samarbejde med Actee, Prosa, Kooperationen, Reload og Teknologisk Institut undersøge de seneste tendenser inden for vidensarbejde

Det gælder både for den enkelte medarbejder, for virksomhederne og for samfundet.

Gennem inspiration fra innovative organiserings- og ansættelsesformer vil de finde nye løsninger på udfordringerne bag den teknologiske udvikling.