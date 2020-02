Se billedserie Fra venstre: Patjoelah Kuin, gymnasielærer på Rijnland Lyceum, Thomas Roeleveld, 15 år og elev på Rijnland Lyceum, Kristine Holtse-Tilsted, 16 år og elev i 1.p på Roskilde Katedralskole, og Malene Brønd, gymnasielærer og international koordinater. Foto: Anna Weinø

Hollandske elever ville ikke hjem: Vilde med vikinger og kebab

Roskilde - 09. februar 2020

En bus fuld af hollandske gymnasieelever kørte fredag morgen mod Kastrup Lufthavn, hvor de skulle flyve til hjembyen Sassenheim. De havde siden lørdag boet i Roskilde og været gæster hos elever fra 1.p på Roskilde Katedralskole.

Thomas Roeleveld er fra Holland, og Kristine Holtse-Tilsted er fra Danmark. Den seneste uge har de bowlet, skøjtet og set vikingeskibe med hinandens klassekammerater som en del af et Erasmusprojekt med emnet fremtidens arbejdsmarked i EU.

Kebab og vikinger Derfor har Kristine ikke kun været turist i egen by, men har også besøgt Danske Bank og Rockwool for at høre, hvad fremtidens arbejdsmarked har at byde på. Selvom de skolerelaterede besøg har været interessante for både Kristine og Thomas, så har det ikke været dét, som har efterladt det største indtryk hos de to elever.

- Den største oplevelse har været at lære andre folk at kende og lært om Danmark, fortæller Thomas, der lige har set tv-serien »Vikings« og derfor syntes, at besøget i Domkirken var spændende. Derudover har han spist »alt for meget kebab« fra fem forskellige steder på anbefaling af sine nye danske kammerater.

- Det var nyt for mig at have en boende, som man skal vise, hvad man laver i sin hverdag, siger Kristine.

Til april er det Kristine, der skal være gæst i et fremmed hjem, når hun med resten af 1. p skal besøge Rijnland Lyceum i Holland, hvor udvekslingen skal fortsætte med endnu flere unge europæere. Der kommer også elever fra Grækenland, Litauen, Sverige, Finland og Rumænien.

Lærer af hinanden - Som lærer kan jeg se, at de vokser. De bliver bedre til at tale engelsk, og de lærer om hinandens kulturer, og at vi bliver nødt til at være åbne, fortæller Malene Brønd, der underviser i engelsk og samfundsfag, og som sammen med 1.p har ageret vært den seneste uge.

- Det er den bedste måde at erfare, at selvom folk er fra forskellige lande, så er der mere, der binder os sammen end splitter os ad, siger hun.

Det er tredje gang, at hun på Roskilde Katedralskole deltager i et udvekslingsprojekt.

Thomas ser også en stor kvalitet i det møde med andre lande og forskelligheder, som projektet har givet.

- Det vigtigste er at lære andre at kende og opdage, at på nogle punkter er man bare ikke ens, og at man må tilpasse sig. Det er der en vigtig lektie i, siger han.

»Vi vil ikke hjem« Hollændere og danskere cykler lige meget og taler ret ens. Generelt er de to kulturer ikke så forskellige fra hinanden. Alligevel kunne både Thomas og Kristine godt mærke, at der var en forskel på ungdommen i Holland og Danmark.

- Jeg troede, at fordi vi er så tæt på hinanden, så var vi ens. Men skolesystemet er meget forskelligt, og hollændere laver andre ting, fordi deres dag er stukruteret anderledes, fortæller Kristine.

- Ja, vi kan være i skole til klokken 17. Her har man senest fri klokken 15, supplerer Thomas og med en snert af misundelse.

Om det er de kortere skoledage, god kebab eller noget helt tredje vides ikke, men ifølge underviserne havde et par af de hollandske elever udbrudt »Vi vil ikke hjem« på vej i bussen.