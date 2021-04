Se billedserie Denne stålbro kan blive løsningen på en permanent bro over jernbanen på Milen/Roskilde Festivals campingplads. Det er kommunens ide at erstatte de to trappeopgange med åbne ramper for at gøre broen mere indbydende.

Send til din ven. X Artiklen: Hollandsk bro er måske løsningen: Her er den Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hollandsk bro er måske løsningen: Her er den

Roskilde - 09. april 2021 kl. 13:02 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

I arbejdet med at få skabt en grøn ring syd om Roskilde har der i mange år manglet en forbindelse over jernbanesporet mellem Roskilde og Køge på arealerne ved Dyrskuepladsen, området som Roskilde Kommune kalder for Milen.

Læs også: Kommune og festival lægger arm om betaling af bro

Broen vil også gavne Roskilde Festival, som under festivalen slipper for at bruge penge og arbejdstimer på at opstille den midlertidige stilladsbro, som altid binder festivalen sammen på stedet.

Og nu ser der ud til at ske noget konkret i sagen, for politikerne i plan- og teknikudvalget er blevet bedt om at vurdere en mulig genbrugsløsning, og den sag skal de behandle på tirsdag.

Bro i Holland Der er nemlig opstået den mulighed, at kommunen kan købe en allerede brugt stålbro i Holland. Forvaltningen har set på broen og kalder den for en »økonomisk og teknisk fordelagtig løsning«.

Derfor anbefaler forvaltningen, at der bliver lavet en aftale om at købe broen i 2022. I budgettet for næste år er der allerede afsat ni millioner kroner til at få realiseret en løsning, men om løsningen med den hollandske bro løber op i det beløb, melder dagsordenen ikke noget om. Forvaltningen slår dog fast, at køb af bro, transport og opstilling på Milen ligger under de ni millioner kroner.

Forvaltningen har også fået undersøgt, hvad en ny bro vil koste, og den fås ikke for det beløb, som er afsat i budgettet.

Lever op til kravene Broen fra Holland er Roskilde Festivals folk faldet over ved besøg på de kanter, hvor broen i en årrække har været anvendt som midlertidig løsning over en motorvej i forbindelse med en større hollandsk festival.

Broen har kun været anvendt midlertidig i Holland, fordi ønsket der har været, at den ikke skulle være opstillet året rundt, men den er ifølge dagsordenen bygget som en permanent konstruktion. Med hjælp fra en ekstern rådgiver har forvaltningen undersøgt broens tekniske og økonomiske potentiale med henblik på at afgøre, hvorvidt det vil være en velegnet stibroløsning i Milen. I den forbindelse har der også været dialog med BaneDanmark, der ikke ser udfordringer i broløsningen, så længe en række tekniske og driftsmæssige forudsætninger overholdes.

Forundersøgelserne viser, at broen er i fin stand og teknisk opfylder de danske standarder. Undersøgelserne viser også, at det er teknisk muligt at benytte stibroen til en permanent løsning over jernbanen, og at den med tilhørende rampeanlæg kan blive tilgængelig for både gående og cyklister i området.

Købes broen nu, er det forhåbningen, at den kan stilles op og tages i brug i løbet af 2022.

relaterede artikler

Knudepunkt på Roskilde Festival på vej på pension 07. december 2016 kl. 15:35