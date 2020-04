Absalons Skole er blandt de 10 skoler og daginstitutioner, der overskred sit budget sidste år. Foto: Kim Rasmussen

Holder øje med merforbrug på 10 skoler og institutioner

Roskilde - 10. april 2020 kl. 10:48 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sidste år overskred 10 skoler, daginstitutioner mv. i Roskilde Kommune deres budget med over to procent, hvilket kalder på en genopretningsplan for at få økonomien på ret køl igen.

Overskridelserne er ikke nødvendigvis alarmerende, men kan dække over et enkelt års udsving af særlige årsager. I kommunen er der dog en vis »bekymringsparathed i forhold til, om nogen kommer økonomisk ud at svømme.

- Selvfølgelig er det noget, vi skal have opmærksomhed på, hvis skoler og institutioner ikke kan holde deres budgetter. Vi får også en budgetopfølgning i maj, hvor vi kan se, hvordan det ser ud i indeværende år, og så skal vi blive klogere på, hvad årsagen kan være til det. Der kan være særlige situationer, og jeg har også en formodning om, at noget af det skyldes udgifter til specialundervisning. Vi så, at voksenspecialområdet manglede 35 millioner kroner, som de fik af kassen, fordi de havde så store udgifter til det område. På skoleområdet ser vi en lignende udvikling med stigende udgifter, og det er klart, at vi skal holde øje med det, siger Jette Henning (S), formand for skole- og børneudvalget.

Her er de 10

De 10 med et merforbrug på over 10 procent er: Absalons Skole, Himmelev Skole, Gadstrup Skole, Vindinge Skole og Lindebjergskolen, den selvejende klub Viadukten, Boserupgård Naturcenter, specialbørnehaven Bjerget og de selvejende daginstitutioner Solsikken og Dyssegården. Sidstnævnte med et merforbrug på over 900.000 kroner lukker, efter den har fået opsagt sin driftsoverenskomst med kommunen på grund af de pædagogiske tilsyn.

De øvrige daginstitutioner afvikler merforbruget over de kommende år, mens der bliver udarbejdet en samlet handleplan for skolernes merforbrug samt for naturcenteret.

Plus i dagplejen

Der er dog også skoler og institutioner, som er kommet gennem 2019 med penge til overs.

Er der tale om et mindreforbrug på under fem procent af budgettet, har de fået lov at overføre beløbet til dette år, men seks enheder under skole- og børneforvaltningen har et endnu større ubrugt beløb, og her ryger resten af overskuddet i kommunekassen.

Her stikker dagplejen ud idet, de afleverer fem millioner kroner til kassen. De andre er tiendeklassecenteret TCR, Ungdomsskolen, Klub Syd, integrationskorpset i dagtilbud og specialskolen SCR Kommunikation.