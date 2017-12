Roskildes borgmester, Joy Mogensen (S), har fundet melodien sammen med resten af bestyrelsen i Østsjællands Beredskab, heriblandt formand Mogens Haugaard fra Stevns. Hun kan nu se en holdbar fremtid for det fælles beredskab for otte kommuner. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Holdbar spareplan: Roskilde bliver i beredskab

Roskilde - 15. december 2017 kl. 12:32 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der har været spekulationer om, hvorvidt Roskilde Kommune kunne finde på at træde ud af Østsjællands Beredskab, der på tværs af otte kommuner ikke har kunnet blive enige om at finde en besparelse på fem millioner kroner.

Men efter en hel dags forhandlinger er beredskabets bestyrelse blevet enige om en model, som skal sikre serviceniveauet og et holdbart samarbejde.

- Jeg kan ikke sige, hvad det konkret betyder for Roskilde Kommune, men der er en fælles vilje til at dele ressourcerne. Vi er enige om, hvad for en responstid vi skal give, og hvilket sikkerhedsniveau vi skal opretholde, siger borgmester Joy Mogensen (S).

Hun kan ikke sige, om Roskilde nu kommer til at stå med et bedre beredskab, end dengang man var sig selv i Roskilde Brandvæsen. For præmissen er en helt anden i dag.

- Jeg er meget imod den besparelse, staten valgte at lægge ned over beredskaberne. Jeg synes, det var en skandale, at man bad kommunerne om at spare på deres beredskab, og staten skulle også spare, og da staten så ikke kunne spare alligevel, skulle kommunerne stadig, siger Joy Mogensen.

