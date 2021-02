Domkirkens energiske formidlingschef David Høyer forlader Roskilde for at blive ny museumschef i Helsingør. Foto: Mie Neel

Høyer til Helsingør - Formidlingschef forlader domkirken

Roskilde - 02. februar 2021

Domkirkens formidlingschef David Høyer forlader Roskilde, fordi han har fået en meget spændende stilling som chef for museerne i Helsingør.

Høyer er uddannet historiker og gennem de år, han har arbejdet i Roskilde, har han været med til at få besøgstallet i den gotiske UNESCO-katedral gevaldigt i vejret - indtil den verdensomspændende corona-epidemi også ramte den internationale turisme hertil.

I en række år har David Høyer samtidig spillet en meget aktiv rolle i arbejdet med at få oprettet et formidlingscenter, der kan få domkirkens besøgstal op på et niveau, som den egentlig har fortjent. Det er også et ønske fra FN-organisationen UNESCO, der i 1995 tildelte Roskilde Domkirke status af 'kulturel verdensarv'. Det skete, fordi bygningen er et enestående eksempel på gotisk byggestil udført i røde mursten - efter inspiration fra de berømte katedraler i Nordfrankrig som Chartres og Nôtre Dame.

- Jeg har været meget glad for at arbejde et spændende sted som Roskilde, men stillingen i som museumschef i Helsingør kunne jeg ikke sige Nej til, forklarer David Høyer.

Realistisk løsning

I første omgang satsede den bestyrelse, der skal samle penge til skabelsen af et besøgscenter, på at få penge fra en række forskellige fonde. Disse kunne dog ikke støtte planerne om at lave et underjordisk center ved Rådhuskælderens have.

I stedet har man så skruet lidt ned for ambitionerne og satser nu på at få lavet besøgscenteret på loftet i det gamle Duebrødre Hospital, hvor forsamlings- og aktivitetsstedet Byens Hus også har til huse. DEnne løsning havde blandt andet den fordel, at kommunen ejer bygningen og kan stille den til rådighed.

David Høyer var en af dem, der kunne se, hvad en realistisk løsning ville være, og han har arbejdet for det, hvilket han nu ikke får mulighed for at fortsætte med.

Både formidlingsfondens formand Poul Bache samt formanden i Domsognets Menighedsråd Anne Rosendal roser Davis Høyer for hans store indsats i Roskilde, mens de ønsker ham held og lykke i det nye job.

Samtidig fortsætter de arbejdet for at få oprettet et besøgscenter i det gamle Duebrødre Hospital.

