I 2018 blev Joachim og Monsters optræden til Viby Høstfest udsat i flere timer, fordi tv-værten kom til at køre til Vibi Jylland. I år risikerer festen slet ikke at blive til noget, fordi Viby Cityforening mangler folk, der vil hjælpe med arrangementet.

Høstfest er i fare: Mangler frivillige kræfter

Roskilde - 03. april 2020 kl. 16:02 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Midt i en tid, hvor nærmest alle sociale aktiviteter er aflyst, har den nye bestyrelse i Viby Cityforening sat den 15. april som skæringsdato for, om årets udgave af Viby Høstfest kan blive til noget.

- Det er naturligvis en meget ærgerlig situation, hvis vores by ikke kan afholde den årlige ellers så vellykkede Høstfest, men grundet den manglende interesse generelt fra medlemmerne af Viby City Forening kan det desværre være en beslutning, vi i bestyrelsen bliver nødt til at tage på det kommende bestyrelsesmøde. Vi er så få i bestyrelsen, at vi ikke kan stå med alt arbejdet, siger Marianne Vosgerau, som har overtaget formandsposten efter Marianne Pedersen.

De seneste år har det været op ad bakke med at få Vibys forretninger og virksomheder til at støtte op om høstfesten, samtidig med at det har været et stort arbejde at skaffe hænder til de praktiske opgaver. Marianne Vosgerau oplyser, at cityforeningen derfor håber, at de kan få en festkomité på banen.

- Det er ikke kun to hænder, der skal bruges. Folk vil gerne have høstfesten, men de er ikke gode til at være med til opgaverne, siger hun og oplyser, at hele coronakrisen også kan få bestyrelsen til at opgive årets høstfest, så der er et år mere til at finde en ny måde at få arrangeret festen på.

Viby-borgere, som vil være med i festkomitéen, kan skrive til formand@4130-Viby.dk inden den 15. april.

- Så laver vi en evaluering efter den dato, siger Marianne Vosgerau.

