Hør mere om græsningsforeninger

For helt generelt at fortælle om erfaringerne og om, hvad en græsningsforening går ud på, inviterer kommunen derfor til temaaften onsdag den 7. marts klokken 19-21 i lokalet »Under Gulvtæppet« i Byens Hus på Stændertorvet. Man kan komme ind via kælderindgang »E« på bagsiden af huset.

Der vil være flere oplægsholdere. Med mange års erfaring med græsningsforeninger og udvikling af naturplejeplaner er naturkonsulent Anna Bodil Hald en af landets eksperter på området. Denne aften giver hun en grundig indføring i græsningsforeningernes fordele og muligheder for både natur og medlemmer. Biolog Morten Vincents fra Roskilde Kommune, har et indgående kendskab til kommunens forskellige naturarealer og deres potentialer. Han vil fortælle om formålet med at få flere græsningsforeninger her. Sidst men ikke mindst vil Benni Winding Hansen fra Veddelev Kolaug fortælle om, hvad det indebærer at være med i deres græsningsforening.