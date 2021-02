En brand i et hønsehus på Baldersvej i Roskilde betød, at en beboer mandag aften mistede en høne til flammerne. Foto: Presse-fotos.dk

Høne grillet, da hønsehus brød i brand

Både brandvæsen og politi måtte mandag aften rykke ud til Baldersvej i Himmelev ved Roskilde, da der var opstået ild i et hønsehus i en af haverne.

Brandfolkene fik derfor snart situationen under kontrol, så ingen personer kom til skade ved hændelsen, ligesom der ingen fare var for, at branden skulle sprede sig til boligen.