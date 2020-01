Se billedserie Svendsen Sport og System Audio var de to finalister til Roskilde Erhvervspris 2019, der endte med at gå til sidstnævnte. På billedet ses fra venstre Svendsen Sports administrerende direktør Hans Maasbø, System Audios stifter og udviklingschef Ole Witthøft, erhvervsprisens tovholder, erhvervsdirektør Jesper Steen Christensen fra Danske Bank, og borgmester Tomas Breddam. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Højttalerfirma vandt erhvervspris: Slut med at kede borddamer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Højttalerfirma vandt erhvervspris: Slut med at kede borddamer

Roskilde - 15. januar 2020 kl. 09:35 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

System Audio gik hele vejen. Højttalerfirmaet fra Himmelev var for snart et år siden det første til at blive nomineret til Roskilde Erhvervspris 2019 og kunne siden se 10 andre nominerede melde sig på banen. Men da afgørelsen faldt på Erhvervsforum Roskilde og Roskilde Kommunes nytårskur på rådhuset, var det System Audio, der stod tilbage som vinderen foran den anden finalist, Svendsen Sport fra Gadstrup.

Læs også: Glaskunstner står bag dette års erhvervspris

De to finalister var blevet udpeget af en udvælgelseskomité, men det var op til nytårskurens deltagere at afgøre, om erhvervsprisen skulle gå til System Audio eller Svendsen Sport, der er en af de ledende udbydere af sportsfiskerudstyr i Europa. Flertallet valgte lyden frem for snøren, og System Audios stifter og udviklingschef Ole Witthøft var både stolt og en smule overrasket over prisen.

- Det er ikke et født vinderkoncept at være højttalerfabrik, og jeg har set mange borddamer være ved at glide ned ad stolen af kedsomhed, når de hører, hvad jeg laver. Så det er fedt, at jeg nu i stedet kan sige, at jeg er vinder af en erhvervspris, siger han med et grin.

System Audio kan se tilbage på et forrygende 2019, hvor virksomheden oplevede at få en af sine højttalere kåret til årets højttaler i Tyskland for andet år i træk, mens det modtog en lignende hæder i Frankrig og Norge. Roskilde Erhvervspris er endnu en fjer i hatten hos System Audio, som har været først ude med at udvikle trådløse digitale højttalere, der giver en lige så god lyd som de traditionelle højttalere med kabler.

- Det er ikke altid en dans på roser at være de første, fordi man skal fortælle resten af branchen, at der er ved at ske noget helt nyt. Derfor betyder det meget, at der bliver lagt mærke til én, siger Ole Witthøft.

relaterede artikler

Finalister fundet til Roskilde Erhvervspris 07. november 2019 kl. 11:17

Højttalerfirma er første nominerede til erhvervspris 15. februar 2019 kl. 13:17

Sød musik mellem kunstmuseum og højttalerfirma 18. januar 2019 kl. 16:44