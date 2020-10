Marie Carmen Koppel og resten af hendes familie er et af emnerne til LOFs novemberhøjskole. Hun giver selv koncert i Ågerup Kirke torsdag den 5. november. Foto: Thomas Olsen

Højskoleuge om PH, Koppel, Herup og Cobra

Musikfamilien Koppel, PH, Cobramalerne og Herup er emnerne, når LOF Roskilde-Greve holder højskoleuge fra den 2. til 6. november i sognegården og kirken i Ågerup. Temaet for ugen er »Livets rejse II« og rummer desuden en udflugtsdag til Herup Museet og Kunstmuseet Louisiana samt en koncert i Ågerup Kirke med Marie Carmen Koppel.

Hver dag startes med morgensamling i kirken sammen med sognepræst Kristian Gylling. Ugens oplæg vil være foredrag om Asger Jorn med kunstformidler Christina Klestrup, foredrag om Cobramalerne med kunstmaler Annette Sjølund og foredrag om PH - Poul Henningsens liv som arkitekt og lysmester sammen med Ulla Riemer, der i 15 år har repræsenteret Louis Poulsen Lighting A/S på verdensplan. Der vises »Danmarksfilm«, tekstet af PH Poul Henningsen sammen med Kristian Gylling, og deltagerne skal høre om familien Koppel sammen med dansk journalist, redaktør og forfatter Flemming Behrendt.

Prisen for deltagelse er 1950 kroner, og for pensionister i Roskilde Kommune er prisen 1785 kroner. Beløbet dækker alle udgifter til entré, guidet foredrag, frokost på udflugten. Prisen er dog uden drikkevarer. Interesserede kan tilmelde sig via hjemmesiden lof.dk/Roskilde-Greve