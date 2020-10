Sådan kan parken komme til at se ud, når højskolegrunden i Himmelev er blevet bebygget. Illustrationen er hentet fra forslaget til den lokalplan,. der nu er sendt i høring.

Højskolekritikere på vej mod opblødning

Roskilde - 01. oktober 2020 kl. 12:36 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Dansk Folkeparti, som har været blandt de mest tydelige fortalere for at holde fast i den lokalplan, som byrådet i 2007 vedtog for den gamle Roskilde Højskole, er ved at bløde op over for de ændringer, der er i støbeskeen.

Det gav partiets gruppeformand, Merete Dea Larsen, udtryk for på onsdagens byrådsmøde, hvor forslaget til en ny lokalplan blev sendt i høring - et skridt, som blev taget uden modstand fra DF.

- Vi har været blandt de største kritikere, men når vi ikke stemmer nej her, er det, fordi det er på tide at høre, hvad borgerne mener. Vi synes stadig, at det oprindelige lokalplan var den rigtige, men der er gået lang tid, så vi vælger at høre, hvad borgerne mener, og så vil vi tage stilling, sagde Merete Dea Larsen.

Venstre og EL enige Det er især bebyggelsesprocenten, der hæves fra 25 til 34, som falder i øjnene - så meget, at Venstre og Enhedslisten lavede en fælles protokolbemærkning om, at den bør være lavere.

- Vi vil ikke totalt afvise, at der kan rettes i lokalplanen, men procenterne og byggehøjderne må ligge fast, sagde Henrik Stougaard (EL), mens Jette Tjørnelund (V) udtrykte håb om, at flertallet ville lytte til de bekymringer, borgerne i området giver udtryk for, blandt andet i forhold til indbliksgener.

Ønske om justeringer Den lytteøvelse har man allerede været i gang med, noterede Jens Børsting (S), formanden for plan- og teknikudvalget.

- Der har været holdt en række møder med naboerne og med bygherren, som har ført til, at placeringen af punkthusene er blevet ændret, og at man undgår at fælde en række træer, hvilket også gør indbliksgenerne mindre. Der er også sket andre justeringer efter gode input fra grundejerforeningerne, men det ændrer ikke på, at der stadig er elementer i lokalplanen, de gerne ser justeret, men jeg tror, det er vigtigt, at vi nu kommer videre og får den formelle borgerinddragelse, sagde Jens Børsting.

Fysisk borgermøde I lyset af den store interesse, der er om planerne for højskolegrunden - ved forhøringen for et år deltog flere end 200 i et møde på rådhuset - er det besluttet, at der skal være et borgermøde i høringsfasen - et rigtigt fysisk møde.

Den henlægges til Roskilde-Hallerne for at sikre, at der er den fornødne plads, og det vil finde sted den 22. oktober.

