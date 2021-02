Højskolegrunden: To partier siger nej

Sagaen med udsigt over fjorden lader til at være nær vejs ende. Et flertal af nuværende og tidligere socialdemokrater har sagt ja til, at der nu må bygges boliger på højskolegrunden. Hverken DF eller LA støtter forslaget, som ser ud til at blive stemt igennem byrådet ved næste byrådsmøde. Foto: Jørgen C. Jørgensen